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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/testy-1733211387.html
Российские тесты обнаруживают все виды COVID-19, заявила Попова
Российские тесты обнаруживают все виды COVID-19, заявила Попова - РИА Новости, 20.05.2021
Российские тесты обнаруживают все виды COVID-19, заявила Попова
Российские тесты выявляют все варианты нового коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T21:50
2021-05-20T21:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские тесты выявляют все варианты нового коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Наши тесты обнаруживают все варианты сегодня существующих вирусов нового коронавирусного заболевания", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732886082.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Российские тесты обнаруживают все виды COVID-19, заявила Попова

21:50 20.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские тесты выявляют все варианты нового коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наши тесты обнаруживают все варианты сегодня существующих вирусов нового коронавирусного заболевания", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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