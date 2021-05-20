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Российские тесты обнаруживают все виды COVID-19, заявила Попова
Российские тесты обнаруживают все виды COVID-19, заявила Попова - РИА Новости, 20.05.2021
Российские тесты обнаруживают все виды COVID-19, заявила Попова
Российские тесты выявляют все варианты нового коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T21:50
2021-05-20T21:50
2021-05-20T21:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские тесты выявляют все варианты нового коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Наши тесты обнаруживают все варианты сегодня существующих вирусов нового коронавирусного заболевания", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество