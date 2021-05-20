https://ria.ru/20210520/testy-1733211387.html

Российские тесты обнаруживают все виды COVID-19, заявила Попова

Российские тесты обнаруживают все виды COVID-19, заявила Попова - РИА Новости, 20.05.2021

Российские тесты обнаруживают все виды COVID-19, заявила Попова

Российские тесты выявляют все варианты нового коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T21:50

2021-05-20T21:50

2021-05-20T21:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские тесты выявляют все варианты нового коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Наши тесты обнаруживают все варианты сегодня существующих вирусов нового коронавирусного заболевания", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732886082.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество