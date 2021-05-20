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Наука
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Ученые зафиксировали новый рекорд скорости полета птиц
Ученые зафиксировали новый рекорд скорости полета птиц - РИА Новости, 20.05.2021
Ученые зафиксировали новый рекорд скорости полета птиц
Шведские биологи, используя новую технологию геолокации, зафиксировали рекордные скорости перемещения стрижей по планете, которые превосходят самые смелые... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:00
2021-05-20T20:48
наука
биология
швеция
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Шведские биологи, используя новую технологию геолокации, зафиксировали рекордные скорости перемещения стрижей по планете, которые превосходят самые смелые прогнозы ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.Стрижи известны как одни из самых быстро перемещающихся птиц. Большую часть своей жизни, за исключением коротких периодов размножения, они проводят в воздухе. Раньше ученые считали, что во время миграции стрижи могут преодолевать рекордное для птиц расстояние — до 500 километров в день. Но оказалось, что эта цифра сильно занижена.Исследователи из Лундского университета в Швеции выяснили, что 570 километров в день — это средний показатель скорости перемещения обыкновенных стрижей. Максимальная же скорость, зафиксированная в исследовании, составила более 830 километров в день в течение девяти дней подряд."Мы обнаружили, что обыкновенные стрижи, гнездящиеся в самой северной части европейского гнездового ареала, совершают самые быстрые миграции, зарегистрированные до сих пор, — приводятся в пресс-релизе издательства Cell Press слова руководителя исследования Сюзанны Окессон (Susanne Åkesson). — При этом, похоже, стрижи развивают такую ​​высокую скорость на значительных расстояниях — в среднем около восьми тысяч километров в одну сторону".Стрижи находятся в состоянии непрерывного полета до 10 месяцев в году, но рекордные перелеты приходятся на период весенней миграции, когда птицы практически не тратят время на поиск пищи, используя стратегию питания в полете или во время коротких остановок для отдыха. Авторы выяснили, что стрижи, в отличие от большинства перелетных птиц, не накапливают внутренние запасы перед перелетом, а вылетают "налегке", а по дороге питаются в основном летающими насекомыми."Такая стратегия существенно снижает энергетические затраты во время полета, так как им не нужно перевозить с собой столько "топлива", и это увеличивает скорость миграции", — объясняет Окессон.Но оказалось, что у стрижей есть еще одна хитрость — они выбирают время для миграции так, чтобы дополнительно использовать энергию попутного ветра на большей части маршрута."Это означает, что они учитывают не местные ветры, а те, которые они ожидают найти на маршруте впереди в течение следующих нескольких дней", — говорит ученый.Пока неясно, как стрижи могут прогнозировать ветер на пути следования и принимать на этой основе решение о начале миграции. Исследователи предполагают, что, возможно, птицы ориентируются на атмосферное давление или характер его смены. Как бы то ни было, по расчетам ученых, попутный ветер обеспечивает стрижам до 20 процентов дополнительной поддержки в плане скорости при пролете весной над Сахарой и Средиземным морем. Авторы статьи отмечают, что речь идет о рекорде долгосрочной скорости перемещения, а не о коротких перелетах, во время которых некоторые птицы развивают скорости, значительно выше, чем у стрижей. "Обычная скорость полета стрижей — около десяти метров в секунду — не исключительна по сравнению с другими птицами, — отмечает Окессон. — Но у них есть стратегические приемы, способствующие общей высокой скорости миграции".Для отслеживания взрослых стрижей авторы использовали миниатюрные датчики геолокации. Поскольку эти птицы очень консервативны и постоянно используют одни и те же места для размножения, данные, полученные в течение всего нескольких сезонов, ученые считают вполне репрезентативными.
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биология, швеция

Ученые зафиксировали новый рекорд скорости полета птиц

18:00 20.05.2021 (обновлено: 20:48 20.05.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / pau.artigas / Чёрный стриж
Чёрный стриж - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
CC BY-SA 2.0 / pau.artigas /
Чёрный стриж
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Шведские биологи, используя новую технологию геолокации, зафиксировали рекордные скорости перемещения стрижей по планете, которые превосходят самые смелые прогнозы ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.
Стрижи известны как одни из самых быстро перемещающихся птиц. Большую часть своей жизни, за исключением коротких периодов размножения, они проводят в воздухе. Раньше ученые считали, что во время миграции стрижи могут преодолевать рекордное для птиц расстояние — до 500 километров в день. Но оказалось, что эта цифра сильно занижена.
Исследователи из Лундского университета в Швеции выяснили, что 570 километров в день — это средний показатель скорости перемещения обыкновенных стрижей. Максимальная же скорость, зафиксированная в исследовании, составила более 830 километров в день в течение девяти дней подряд.
"Мы обнаружили, что обыкновенные стрижи, гнездящиеся в самой северной части европейского гнездового ареала, совершают самые быстрые миграции, зарегистрированные до сих пор, — приводятся в пресс-релизе издательства Cell Press слова руководителя исследования Сюзанны Окессон (Susanne Åkesson). — При этом, похоже, стрижи развивают такую ​​высокую скорость на значительных расстояниях — в среднем около восьми тысяч километров в одну сторону".
Стрижи находятся в состоянии непрерывного полета до 10 месяцев в году, но рекордные перелеты приходятся на период весенней миграции, когда птицы практически не тратят время на поиск пищи, используя стратегию питания в полете или во время коротких остановок для отдыха.
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Авторы выяснили, что стрижи, в отличие от большинства перелетных птиц, не накапливают внутренние запасы перед перелетом, а вылетают "налегке", а по дороге питаются в основном летающими насекомыми.
"Такая стратегия существенно снижает энергетические затраты во время полета, так как им не нужно перевозить с собой столько "топлива", и это увеличивает скорость миграции", — объясняет Окессон.
Но оказалось, что у стрижей есть еще одна хитрость — они выбирают время для миграции так, чтобы дополнительно использовать энергию попутного ветра на большей части маршрута.
"Это означает, что они учитывают не местные ветры, а те, которые они ожидают найти на маршруте впереди в течение следующих нескольких дней", — говорит ученый.
Пока неясно, как стрижи могут прогнозировать ветер на пути следования и принимать на этой основе решение о начале миграции. Исследователи предполагают, что, возможно, птицы ориентируются на атмосферное давление или характер его смены. Как бы то ни было, по расчетам ученых, попутный ветер обеспечивает стрижам до 20 процентов дополнительной поддержки в плане скорости при пролете весной над Сахарой и Средиземным морем.
Авторы статьи отмечают, что речь идет о рекорде долгосрочной скорости перемещения, а не о коротких перелетах, во время которых некоторые птицы развивают скорости, значительно выше, чем у стрижей.
"Обычная скорость полета стрижей — около десяти метров в секунду — не исключительна по сравнению с другими птицами, — отмечает Окессон. — Но у них есть стратегические приемы, способствующие общей высокой скорости миграции".
Для отслеживания взрослых стрижей авторы использовали миниатюрные датчики геолокации. Поскольку эти птицы очень консервативны и постоянно используют одни и те же места для размножения, данные, полученные в течение всего нескольких сезонов, ученые считают вполне репрезентативными.
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