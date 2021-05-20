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Спектакль "Город" возвращается на сцену Школы современной пьесы
Спектакль "Город" возвращается на сцену Школы современной пьесы - РИА Новости, 20.05.2021
Спектакль "Город" возвращается на сцену Школы современной пьесы
Легендарный спектакль "ГОРОД" по пьесе Евгения Гришковца в постановке Иосифа Райхельгауза, и в декорациях великого Давида Боровского возобновляется на сцене... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:38
2021-05-20T16:38
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МОСКВА, 20 мая – Пресс-служба Московский театр "Школа современной пьесы". Легендарный спектакль "ГОРОД" по пьесе Евгения Гришковца в постановке Иосифа Райхельгауза, и в декорациях великого Давида Боровского возобновляется на сцене "Зимний сад" Московского театра "Школа современной пьесы". В новой версии "Города" занят звездный состав: Александр Галибин в роли Отца, Иосиф Райхельгауз в роли Таксиста, Елена Захарова в роли Жены. В главной роли - Марат БАШАРОВ. В одном черном-черном городе, жил черный-черный Я…Нет, это не триллер и не хоррор, это психологическая драма, герой которой хочет поменять свою жизнь. Только не очень понимает, как именно это сделать. Зрители заходят в здание театра со стороны внутреннего двора, поднимаются по пожарной лестнице и попадают в Город Гришковца, откуда так стремится убежать главный герой.Рассказывает режиссер Иосиф Райхельгауз: "Евгений Гришковец очень важное и заметное явление в российском театре. Он автор множества драматургических сочинений, в том числе идущих в "Школе современной пьесы". Но убежден: "Город" - лучшая его пьеса, раскрывающая грандиозную тему: попытка уйти от самого себя.С этим сталкиваются люди всех возрастов и любого пола. Разбор собственных полетов: в чем удача, в чем нет, в чем полный провал. А если все воспринимается, как полный провал? В том числе вполне нормальные вещи: есть красивая жена, уютная квартира, живые родители, приличная работа, достойные друзья… Но все это становится поперек горла. И тогда человек начинает винить в своей неудовлетворенности кого и что угодно: близких людей, начальника, страну, профессию… Только не себя.Утверждаю: каждый человек достоин своей жизни. Каждый человек - Бог своей жизни. Не надо менять место действия — это бесполезно. Менять можно только самого себя. Идет время, меняются поколения, меняется и тип героя. Сегодня это Марат Башаров - лицо нашего времени как в приятии и восторгах, так и в отрицании вплоть до полного отторжения. Персонаж, который никого не оставляет равнодушным, а значит именно тот человек, с которым каждый может соотнести себя. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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60
пресс-релизы

Спектакль "Город" возвращается на сцену Школы современной пьесы

16:38 20.05.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского театра "Школа современной пьесы"Спектакль "Город" возвращается на сцену Школы современной пьесы
Спектакль Город возвращается на сцену Школы современной пьесы - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского театра "Школа современной пьесы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – Пресс-служба Московский театр "Школа современной пьесы". Легендарный спектакль "ГОРОД" по пьесе Евгения Гришковца в постановке Иосифа Райхельгауза, и в декорациях великого Давида Боровского возобновляется на сцене "Зимний сад" Московского театра "Школа современной пьесы". В новой версии "Города" занят звездный состав: Александр Галибин в роли Отца, Иосиф Райхельгауз в роли Таксиста, Елена Захарова в роли Жены. В главной роли - Марат БАШАРОВ.
В одном черном-черном городе, жил черный-черный Я…
Нет, это не триллер и не хоррор, это психологическая драма, герой которой хочет поменять свою жизнь. Только не очень понимает, как именно это сделать. Зрители заходят в здание театра со стороны внутреннего двора, поднимаются по пожарной лестнице и попадают в Город Гришковца, откуда так стремится убежать главный герой.
Рассказывает режиссер Иосиф Райхельгауз: "Евгений Гришковец очень важное и заметное явление в российском театре. Он автор множества драматургических сочинений, в том числе идущих в "Школе современной пьесы". Но убежден: "Город" - лучшая его пьеса, раскрывающая грандиозную тему: попытка уйти от самого себя.
С этим сталкиваются люди всех возрастов и любого пола. Разбор собственных полетов: в чем удача, в чем нет, в чем полный провал. А если все воспринимается, как полный провал? В том числе вполне нормальные вещи: есть красивая жена, уютная квартира, живые родители, приличная работа, достойные друзья… Но все это становится поперек горла. И тогда человек начинает винить в своей неудовлетворенности кого и что угодно: близких людей, начальника, страну, профессию… Только не себя.
Утверждаю: каждый человек достоин своей жизни. Каждый человек - Бог своей жизни. Не надо менять место действия — это бесполезно. Менять можно только самого себя.
Идет время, меняются поколения, меняется и тип героя. Сегодня это Марат Башаров - лицо нашего времени как в приятии и восторгах, так и в отрицании вплоть до полного отторжения. Персонаж, который никого не оставляет равнодушным, а значит именно тот человек, с которым каждый может соотнести себя.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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