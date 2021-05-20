https://ria.ru/20210520/sotrudnichestvo-1733059336.html
Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США - РИА Новости, 20.05.2021
Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым возможности сотрудничества и обеспокоенности США, заявил представитель госдепартамента... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T02:47
2021-05-20T02:47
2021-05-20T02:47
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым возможности сотрудничества и обеспокоенности США, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь отметил, что США ищут более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - говорится в заявлении Прайса, которое цитирует CNN.В частности, обсуждалось председательство РФ в Арктическом совете и важность сотрудничества в регионе, уточнил Прайс. Также Блинкен призвал Лаврова к тому, чтобы Россия освободила осужденных в РФ американцев Пола Уилана и Тревора Рида.Также он поднял "глубокую обеспокоенность" относительно российских военных учений вокруг Украины, здоровья заключенного Алексея Навального и "репрессий в отношении оппозиционных организаций", а также мер против "Радио Свобода / Свободная Европа", уточнил Прайс. Россия в прошлом отвергала претензии США по этим вопросам."Госсекретарь подчеркнул важность обеспечения гуманитарного доступа для народа Сирии. Они также обсудили региональные вопросы, в том числе поиски долговременного политического разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Они также обсудили области, в которых оба наших народа могут получить пользу от постоянного и расширенного сотрудничества, включая Афганистан, стратегическую стабильность, предотвращение ядерных программ Ирана и КНДР", - говорится в заявлении."Госсекретарь и министр иностранных дел обязались продолжить дискуссии в будущем", - заключил Прайс.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733055530.html
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире