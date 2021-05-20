https://ria.ru/20210520/sber-1733091535.html

Sbercloud начнет использовать Intel oneAPI Toolkits для работы с ИИ

Sbercloud начнет использовать Intel oneAPI Toolkits для работы с ИИ - РИА Новости, 20.05.2021

Sbercloud начнет использовать Intel oneAPI Toolkits для работы с ИИ

SberCloud (входит в экосистему Сбера) расширит возможности облачной платформы полного цикла для работы с ИИ SberCloud ML Space за счет применения открытой... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:21

2021-05-20T11:21

2021-05-20T11:21

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. SberCloud (входит в экосистему Сбера) расширит возможности облачной платформы полного цикла для работы с ИИ SberCloud ML Space за счет применения открытой кросс-архитектурной модели программирования oneAPI; соответствующая договоренность достигнута с компанией Intel, сообщает пресс-служба компании."Применение открытой, основанной на стандартах, кросс-архитектурной модели программирования oneAPI позволяет разработчикам эффективно использовать производительность и уникальные возможности различных архитектур без исправления кода для каждой аппаратной платформы. Это дает свободу выбора лучшего оборудования для конкретной задачи. В то же время, oneAPI поддерживает известные языки программирования и общие стандарты, обеспечивая функциональную совместимость и близкое соответствие с существующим кодом", – говорится в сообщении.ML Space — облачный сервис, позволяющий организовать распределённое обучение с использованием масштабируемого семейства процессоров Intel со встроенными акселераторами ИИ. Его архитектура сформирована на базе собственного суперкомпьютера SberCloud "Кристофари", суммарная производительность которого составляет 6,7 петафлопс. Он находится на 40 месте в топ-500 самых высокопроизводительных систем мира.Как отметил генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, SberCloud ML Space создавалась с целью предоставить специалистам по работе с данными лучшие инструменты решения задач в области машинного обучения, а также максимально демократизировать процесс разработки и использования продуктов на базе ИИ.

https://ria.ru/20210520/sber-1733084701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, технологии, новости компаний - экономика