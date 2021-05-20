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Sbercloud начнет использовать Intel oneAPI Toolkits для работы с ИИ
Sbercloud начнет использовать Intel oneAPI Toolkits для работы с ИИ - РИА Новости, 20.05.2021
Sbercloud начнет использовать Intel oneAPI Toolkits для работы с ИИ
SberCloud (входит в экосистему Сбера) расширит возможности облачной платформы полного цикла для работы с ИИ SberCloud ML Space за счет применения открытой... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:21
2021-05-20T11:21
сбербанк россии
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. SberCloud (входит в экосистему Сбера) расширит возможности облачной платформы полного цикла для работы с ИИ SberCloud ML Space за счет применения открытой кросс-архитектурной модели программирования oneAPI; соответствующая договоренность достигнута с компанией Intel, сообщает пресс-служба компании."Применение открытой, основанной на стандартах, кросс-архитектурной модели программирования oneAPI позволяет разработчикам эффективно использовать производительность и уникальные возможности различных архитектур без исправления кода для каждой аппаратной платформы. Это дает свободу выбора лучшего оборудования для конкретной задачи. В то же время, oneAPI поддерживает известные языки программирования и общие стандарты, обеспечивая функциональную совместимость и близкое соответствие с существующим кодом", – говорится в сообщении.ML Space — облачный сервис, позволяющий организовать распределённое обучение с использованием масштабируемого семейства процессоров Intel со встроенными акселераторами ИИ. Его архитектура сформирована на базе собственного суперкомпьютера SberCloud "Кристофари", суммарная производительность которого составляет 6,7 петафлопс. Он находится на 40 месте в топ-500 самых высокопроизводительных систем мира.Как отметил генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, SberCloud ML Space создавалась с целью предоставить специалистам по работе с данными лучшие инструменты решения задач в области машинного обучения, а также максимально демократизировать процесс разработки и использования продуктов на базе ИИ.
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сбербанк россии, технологии, новости компаний - экономика

Sbercloud начнет использовать Intel oneAPI Toolkits для работы с ИИ

11:21 20.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМонитор с презентацией суперкомпьютера "Кристофари" на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве
Монитор с презентацией суперкомпьютера Кристофари на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. SberCloud (входит в экосистему Сбера) расширит возможности облачной платформы полного цикла для работы с ИИ SberCloud ML Space за счет применения открытой кросс-архитектурной модели программирования oneAPI; соответствующая договоренность достигнута с компанией Intel, сообщает пресс-служба компании.
"Применение открытой, основанной на стандартах, кросс-архитектурной модели программирования oneAPI позволяет разработчикам эффективно использовать производительность и уникальные возможности различных архитектур без исправления кода для каждой аппаратной платформы. Это дает свободу выбора лучшего оборудования для конкретной задачи. В то же время, oneAPI поддерживает известные языки программирования и общие стандарты, обеспечивая функциональную совместимость и близкое соответствие с существующим кодом", – говорится в сообщении.
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 10:48
SberCloud выходит на рынок физических лиц
ML Space — облачный сервис, позволяющий организовать распределённое обучение с использованием масштабируемого семейства процессоров Intel со встроенными акселераторами ИИ. Его архитектура сформирована на базе собственного суперкомпьютера SberCloud "Кристофари", суммарная производительность которого составляет 6,7 петафлопс. Он находится на 40 месте в топ-500 самых высокопроизводительных систем мира.
Как отметил генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, SberCloud ML Space создавалась с целью предоставить специалистам по работе с данными лучшие инструменты решения задач в области машинного обучения, а также максимально демократизировать процесс разработки и использования продуктов на базе ИИ.
"Новые Intel oneAPI Toolkits идеально вписываются в идеологию ML Space. Теперь дата-сайентисты и ML-разработчики, работающие на производительной, гибкой и эффективной с точки зрения затрат процессорной архитектуре, смогут ускорить разработку и внедрение своих ИИ-продуктов, улучшить их характеристики", ­– сказал он.
 
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