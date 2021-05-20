https://ria.ru/20210520/samolet-1733159753.html

СМИ сообщили об аварийной посадке самолета в аэропорту Одессы

СМИ сообщили об аварийной посадке самолета в аэропорту Одессы - РИА Новости, 20.05.2021

СМИ сообщили об аварийной посадке самолета в аэропорту Одессы

Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший рейс Стамбул-Киев, совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы из-за отказа двигателя,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:32

2021-05-20T16:32

2021-05-20T17:02

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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший рейс Стамбул-Киев, совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы из-за отказа двигателя, пострадавших нет, сообщило одесское издание "Думская"."Аварийную посадку в одесском аэропорту совершил самолет авиакомпании МАУ. По информации "Думской", в 15.45 (совпадает с мск) экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700, которая говорит об аварии или другой внештатной ситуации на борту. Борт выполнял пассажирский рейс по маршруту Стамбул - Борисполь, но в небе над Черным морем возникла техническая неисправность", - сообщается на сайте издания.По данным издания, в одном из двигателей самолета "произошло резкое падение давления масла", "в аэропорту объявлена тревога".Кроме того, в Telegram-канале "Думская TV" со ссылкой на мэрию уточнили, что у самолета "отказал двигатель, пострадавших, к счастью, нет".

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boeing 737, международные авиалинии украины, одесса, украина, в мире