https://ria.ru/20210520/ryba-1733157967.html

Руденя: за пять лет в водоемы Верхневолжья выпущены 22 миллиона мальков

Руденя: за пять лет в водоемы Верхневолжья выпущены 22 миллиона мальков - РИА Новости, 20.05.2021

Руденя: за пять лет в водоемы Верхневолжья выпущены 22 миллиона мальков

Около 13 тысяч мальков стерляди выпустили в День Волги – 20 мая - в акваторию реки в городе Калязине Тверской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:26

2021-05-20T16:26

2021-05-20T16:58

тверская область

игорь руденя

калязин

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ТВЕРЬ, 20 мая – РИА Новости. Около 13 тысяч мальков стерляди выпустили в День Волги – 20 мая - в акваторию реки в городе Калязине Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.В акции вместе со школьниками. принял участие губернатор области Игорь Руденя. "Верхневолжье – самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов. За прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков", – сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба.Всего в этом году в водоемы Верхневолжья планируется выпустить около пяти миллионов мальков ценных пород рыб.Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги - на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер и других. В 2020 году проведено 25 мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в водоемы Тверской области выпущены стерлядь, сазан, толстолобик, черный амур, щука.

https://ria.ru/20210519/aktsiya-1733014759.html

калязин

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игорь руденя, калязин