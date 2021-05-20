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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210520/ryba-1733157967.html
Руденя: за пять лет в водоемы Верхневолжья выпущены 22 миллиона мальков
Руденя: за пять лет в водоемы Верхневолжья выпущены 22 миллиона мальков - РИА Новости, 20.05.2021
Руденя: за пять лет в водоемы Верхневолжья выпущены 22 миллиона мальков
Около 13 тысяч мальков стерляди выпустили в День Волги – 20 мая - в акваторию реки в городе Калязине Тверской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:26
2021-05-20T16:58
тверская область
игорь руденя
калязин
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ТВЕРЬ, 20 мая – РИА Новости. Около 13 тысяч мальков стерляди выпустили в День Волги – 20 мая - в акваторию реки в городе Калязине Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.В акции вместе со школьниками. принял участие губернатор области Игорь Руденя. "Верхневолжье – самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов. За прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков", – сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба.Всего в этом году в водоемы Верхневолжья планируется выпустить около пяти миллионов мальков ценных пород рыб.Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги - на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер и других. В 2020 году проведено 25 мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в водоемы Тверской области выпущены стерлядь, сазан, толстолобик, черный амур, щука.
https://ria.ru/20210519/aktsiya-1733014759.html
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игорь руденя, калязин

Руденя: за пять лет в водоемы Верхневолжья выпущены 22 миллиона мальков

16:26 20.05.2021 (обновлено: 16:58 20.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя во время акции по запуску мальков стерляди в городе Калязине Тверской области
Губернатор Игорь Руденя во время акции по запуску мальков стерляди в городе Калязине Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 20 мая – РИА Новости. Около 13 тысяч мальков стерляди выпустили в День Волги – 20 мая - в акваторию реки в городе Калязине Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В акции вместе со школьниками. принял участие губернатор области Игорь Руденя.
"Верхневолжье – самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов. За прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков", – сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба.
Всего в этом году в водоемы Верхневолжья планируется выпустить около пяти миллионов мальков ценных пород рыб.
Глава Верхневолжья Игорь Руденя принял участие в акции по посадке леса - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 18:22Тверская область
Глава Верхневолжья Руденя принял участие в акции по посадке леса
Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги - на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер и других. В 2020 году проведено 25 мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в водоемы Тверской области выпущены стерлядь, сазан, толстолобик, черный амур, щука.
 
Тверская областьИгорь РуденяКалязин
 
 
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