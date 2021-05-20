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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210520/restavratsiya-1733203204.html
Руденя: началась реставрация колокольни в Калязине
Руденя: началась реставрация колокольни в Калязине - РИА Новости, 20.05.2021
Руденя: началась реставрация колокольни в Калязине
В Калязине Тверской области ведется реставрация колокольни Николаевского собора, на данный момент готовность объекта составляет 25 процентов, сообщает... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T20:15
2021-05-20T20:15
тверская область
россия
игорь руденя
калязин
тверская область
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ТВЕРЬ, 20 мая – РИА новости. В Калязине Тверской области ведется реставрация колокольни Николаевского собора, на данный момент готовность объекта составляет 25 процентов, сообщает пресс-служба областного правительства. Колокольня Николаевского собора в Калязине была построена в 1800-1801 годах. В 1940 году был утвержден проект Волгостроя, согласно которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание на её акватории гидроэлектростанций. При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка. До наших дней колокольня сохранилась без перестроек и значительных утрат. Она является градостроительной доминантой, центральным звеном в панораме города Калязина со стороны Волги и одним из лучших на территории Тверской области образцов колокольни рубежа XVIII-XIX веков.В четверг ход реставрационных работ рассмотрен на совещании, которое провел губернатор области Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в муниципалитет. "Колокольня Николаевского собора известна далеко за пределами Российской Федерации. Это объект, интересный для туристов и историков, значимый символ духовного наследия Тверской области. Важно сохранить это уникальное сооружение для будущих поколений", – сказал глава региона.Пресс-служба напоминает, что реставрация проводится на средства областного бюджета. В феврале этого года был заключен государственный контракт на выполнение реставрационных мероприятий.В порядок приведут и спуск к колокольне на основном берегу. В прошлом годку проект по благоустройству спуска к колокольне победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Муниципальному образованию предоставлен федеральный грант в размере 50 миллионов рублей. Работы планируется завершить в этом году. По поручению губернатор, на остров проложат оптоволокно для обеспечения высокоскоростного интернета, создания зоны wi-fi.
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россия, игорь руденя, калязин, тверская область

Руденя: началась реставрация колокольни в Калязине

20:15 20.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКолокольня Николаевского собора в городе Калязин Тверской области
Колокольня Николаевского собора в городе Калязин Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТВЕРЬ, 20 мая – РИА новости. В Калязине Тверской области ведется реставрация колокольни Николаевского собора, на данный момент готовность объекта составляет 25 процентов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Колокольня Николаевского собора в Калязине была построена в 1800-1801 годах. В 1940 году был утвержден проект Волгостроя, согласно которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание на её акватории гидроэлектростанций. При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.
До наших дней колокольня сохранилась без перестроек и значительных утрат. Она является градостроительной доминантой, центральным звеном в панораме города Калязина со стороны Волги и одним из лучших на территории Тверской области образцов колокольни рубежа XVIII-XIX веков.
В четверг ход реставрационных работ рассмотрен на совещании, которое провел губернатор области Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в муниципалитет.
"Колокольня Николаевского собора известна далеко за пределами Российской Федерации. Это объект, интересный для туристов и историков, значимый символ духовного наследия Тверской области. Важно сохранить это уникальное сооружение для будущих поколений", – сказал глава региона.
Пресс-служба напоминает, что реставрация проводится на средства областного бюджета. В феврале этого года был заключен государственный контракт на выполнение реставрационных мероприятий.

"В перечне выполняемых работ – усиление фундамента и стен, обновление кирпичной кладки, фасадов, стропильной системы, кровли, перекрытий и лестниц. Также памятник архитектуры электрифицируют, сделают его художественную подсветку и установят автоматизированную систему управления колоколами. Кроме того, восстановят старинные латунные часы. Будет укреплена береговая линия, расширена прилегающая территория и обустроен причал", – говорится в пресс-релизе.

В порядок приведут и спуск к колокольне на основном берегу. В прошлом годку проект по благоустройству спуска к колокольне победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Муниципальному образованию предоставлен федеральный грант в размере 50 миллионов рублей. Работы планируется завершить в этом году.
По поручению губернатор, на остров проложат оптоволокно для обеспечения высокоскоростного интернета, создания зоны wi-fi.
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