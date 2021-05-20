Руденя: началась реставрация колокольни в Калязине
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКолокольня Николаевского собора в городе Калязин Тверской области
ТВЕРЬ, 20 мая – РИА новости. В Калязине Тверской области ведется реставрация колокольни Николаевского собора, на данный момент готовность объекта составляет 25 процентов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Колокольня Николаевского собора в Калязине была построена в 1800-1801 годах. В 1940 году был утвержден проект Волгостроя, согласно которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание на её акватории гидроэлектростанций. При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.
До наших дней колокольня сохранилась без перестроек и значительных утрат. Она является градостроительной доминантой, центральным звеном в панораме города Калязина со стороны Волги и одним из лучших на территории Тверской области образцов колокольни рубежа XVIII-XIX веков.
До наших дней колокольня сохранилась без перестроек и значительных утрат. Она является градостроительной доминантой, центральным звеном в панораме города Калязина со стороны Волги и одним из лучших на территории Тверской области образцов колокольни рубежа XVIII-XIX веков.
В четверг ход реставрационных работ рассмотрен на совещании, которое провел губернатор области Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в муниципалитет.
"Колокольня Николаевского собора известна далеко за пределами Российской Федерации. Это объект, интересный для туристов и историков, значимый символ духовного наследия Тверской области. Важно сохранить это уникальное сооружение для будущих поколений", – сказал глава региона.
"Колокольня Николаевского собора известна далеко за пределами Российской Федерации. Это объект, интересный для туристов и историков, значимый символ духовного наследия Тверской области. Важно сохранить это уникальное сооружение для будущих поколений", – сказал глава региона.
Пресс-служба напоминает, что реставрация проводится на средства областного бюджета. В феврале этого года был заключен государственный контракт на выполнение реставрационных мероприятий.
"В перечне выполняемых работ – усиление фундамента и стен, обновление кирпичной кладки, фасадов, стропильной системы, кровли, перекрытий и лестниц. Также памятник архитектуры электрифицируют, сделают его художественную подсветку и установят автоматизированную систему управления колоколами. Кроме того, восстановят старинные латунные часы. Будет укреплена береговая линия, расширена прилегающая территория и обустроен причал", – говорится в пресс-релизе.
В порядок приведут и спуск к колокольне на основном берегу. В прошлом годку проект по благоустройству спуска к колокольне победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Муниципальному образованию предоставлен федеральный грант в размере 50 миллионов рублей. Работы планируется завершить в этом году.
По поручению губернатор, на остров проложат оптоволокно для обеспечения высокоскоростного интернета, создания зоны wi-fi.
По поручению губернатор, на остров проложат оптоволокно для обеспечения высокоскоростного интернета, создания зоны wi-fi.