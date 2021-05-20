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Вологодская область
https://ria.ru/20210520/remont-1733108437.html
В вологодских селах отремонтируют 25 дорог почти на 150 миллионов рублей
В вологодских селах отремонтируют 25 дорог почти на 150 миллионов рублей - РИА Новости, 20.05.2021
В вологодских селах отремонтируют 25 дорог почти на 150 миллионов рублей
С инициативой провести ремонт 25 сельских дорог на общую сумму почти в 150 миллионов рублей выступил спикер Законодательного собрания Вологодской области... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:39
2021-05-20T12:39
вологодская область
автомобильные дороги
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 20 мая - РИА Новости. С инициативой провести ремонт 25 сельских дорог на общую сумму почти в 150 миллионов рублей выступил спикер Законодательного собрания Вологодской области руководитель региональной фракции "Единой России" Андрей Луценко, сообщает пресс-служба регионального парламента.По данным пресс-службы, предложение председателя областного парламента нашло единогласную поддержку у депутатов и участников градостроительного совета при губернаторе Вологодской области.В пресс-службе уточнили, что деньги пока не заложены в областном бюджете, поэтому парламентарии намерены разработать соответствующие поправки в бюджет. Также в пресс-службе отметили, что необходимо не только запланировать деньги, но и приступить к проведению конкурсных процедур для того, чтобы успеть отремонтировать дороги до середины октября.По словам Луценко, о необходимости ремонта этих дорог неоднократно говорили местные жители. В частности, планируется отремонтировать улицу в поселке Можайское протяженностью около 600 метров, на это потребуется порядка 2,6 миллиона рублей. Также в список вошли другие дороги в Можайском, а также в Кипелово, Кувшиново, Стризнево, Емельяново, Надеево, Кубенском, Новленском, Куркино, Васильевском, Лесково, в поселке Заря, а также дорога Марьинское-Кувшиново, подъезд и центральная дорога в деревне Дор.
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автомобильные дороги, андрей луценко

В вологодских селах отремонтируют 25 дорог почти на 150 миллионов рублей

12:39 20.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВОЛОГДА, 20 мая - РИА Новости. С инициативой провести ремонт 25 сельских дорог на общую сумму почти в 150 миллионов рублей выступил спикер Законодательного собрания Вологодской области руководитель региональной фракции "Единой России" Андрей Луценко, сообщает пресс-служба регионального парламента.
По данным пресс-службы, предложение председателя областного парламента нашло единогласную поддержку у депутатов и участников градостроительного совета при губернаторе Вологодской области.
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В пресс-службе уточнили, что деньги пока не заложены в областном бюджете, поэтому парламентарии намерены разработать соответствующие поправки в бюджет. Также в пресс-службе отметили, что необходимо не только запланировать деньги, но и приступить к проведению конкурсных процедур для того, чтобы успеть отремонтировать дороги до середины октября.
По словам Луценко, о необходимости ремонта этих дорог неоднократно говорили местные жители. В частности, планируется отремонтировать улицу в поселке Можайское протяженностью около 600 метров, на это потребуется порядка 2,6 миллиона рублей. Также в список вошли другие дороги в Можайском, а также в Кипелово, Кувшиново, Стризнево, Емельяново, Надеево, Кубенском, Новленском, Куркино, Васильевском, Лесково, в поселке Заря, а также дорога Марьинское-Кувшиново, подъезд и центральная дорога в деревне Дор.
 
Вологодская областьАвтомобильные дорогиАндрей Луценко
 
 
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