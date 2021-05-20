https://ria.ru/20210520/remont-1733108437.html
В вологодских селах отремонтируют 25 дорог почти на 150 миллионов рублей
В вологодских селах отремонтируют 25 дорог почти на 150 миллионов рублей - РИА Новости, 20.05.2021
В вологодских селах отремонтируют 25 дорог почти на 150 миллионов рублей
С инициативой провести ремонт 25 сельских дорог на общую сумму почти в 150 миллионов рублей выступил спикер Законодательного собрания Вологодской области... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:39
2021-05-20T12:39
2021-05-20T12:39
вологодская область
автомобильные дороги
андрей луценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_dba0cfbb3ce63e0e6467feb32c3309f1.jpg
ВОЛОГДА, 20 мая - РИА Новости. С инициативой провести ремонт 25 сельских дорог на общую сумму почти в 150 миллионов рублей выступил спикер Законодательного собрания Вологодской области руководитель региональной фракции "Единой России" Андрей Луценко, сообщает пресс-служба регионального парламента.По данным пресс-службы, предложение председателя областного парламента нашло единогласную поддержку у депутатов и участников градостроительного совета при губернаторе Вологодской области.В пресс-службе уточнили, что деньги пока не заложены в областном бюджете, поэтому парламентарии намерены разработать соответствующие поправки в бюджет. Также в пресс-службе отметили, что необходимо не только запланировать деньги, но и приступить к проведению конкурсных процедур для того, чтобы успеть отремонтировать дороги до середины октября.По словам Луценко, о необходимости ремонта этих дорог неоднократно говорили местные жители. В частности, планируется отремонтировать улицу в поселке Можайское протяженностью около 600 метров, на это потребуется порядка 2,6 миллиона рублей. Также в список вошли другие дороги в Можайском, а также в Кипелово, Кувшиново, Стризнево, Емельяново, Надеево, Кубенском, Новленском, Куркино, Васильевском, Лесково, в поселке Заря, а также дорога Марьинское-Кувшиново, подъезд и центральная дорога в деревне Дор.
https://ria.ru/20210517/remont-1732668503.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_203:0:3446:2432_1920x0_80_0_0_4b596b509e0474ff29f5e8c4f100e0a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автомобильные дороги, андрей луценко
ВОЛОГДА, 20 мая - РИА Новости
. С инициативой провести ремонт 25 сельских дорог на общую сумму почти в 150 миллионов рублей выступил спикер Законодательного собрания Вологодской области руководитель региональной фракции "Единой России" Андрей Луценко
, сообщает пресс-служба регионального парламента.
По данным пресс-службы, предложение председателя областного парламента нашло единогласную поддержку у депутатов и участников градостроительного совета при губернаторе Вологодской области.
В пресс-службе уточнили, что деньги пока не заложены в областном бюджете, поэтому парламентарии намерены разработать соответствующие поправки в бюджет. Также в пресс-службе отметили, что необходимо не только запланировать деньги, но и приступить к проведению конкурсных процедур для того, чтобы успеть отремонтировать дороги до середины октября.
По словам Луценко, о необходимости ремонта этих дорог неоднократно говорили местные жители. В частности, планируется отремонтировать улицу в поселке Можайское протяженностью около 600 метров, на это потребуется порядка 2,6 миллиона рублей. Также в список вошли другие дороги в Можайском, а также в Кипелово, Кувшиново, Стризнево, Емельяново, Надеево, Кубенском, Новленском, Куркино, Васильевском, Лесково, в поселке Заря, а также дорога Марьинское-Кувшиново, подъезд и центральная дорога в деревне Дор.