https://ria.ru/20210520/remont-1733094004.html

Бочкарев: на станции метро "Воронцовская" монтируют декоративный потолок

Бочкарев: на станции метро "Воронцовская" монтируют декоративный потолок - РИА Новости, 20.05.2021

Бочкарев: на станции метро "Воронцовская" монтируют декоративный потолок

На станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена начали монтаж декоративного потолка, напоминающего Млечный Путь, сообщил... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:36

2021-05-20T11:36

2021-05-20T11:40

стройкомплекс москвы

метро

андрей бочкарев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597562571_0:199:1600:1099_1920x0_80_0_0_7794503ceb323c6619d684419dbac128.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Недвижимость. На станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена начали монтаж декоративного потолка, напоминающего Млечный Путь, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."На строящейся станции "Воронцовская" южного участка БКЛ метростроители приступили к монтажу декоративного 3D-потолка на платформенном участке. На сегодняшний день уже смонтировано 90 квадратных метров. Потолок собирают из круглых элементов диаметром 25 сантиметров, выполненных из анодированного шлифованного алюминия", - рассказал он.В алюминиевые элементы потолка вмонтируют точечные светильники, которые создадут поток света, напоминающий Млечный Путь, добавил Бочкарев.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году. Станцию "Воронцовская" свяжут пересадкой со станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии метро. Сейчас ее строительная готовность составляет 65%.

https://ria.ru/20210518/dvizhenie-1732787858.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, метро, андрей бочкарев, москва