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Бочкарев: на станции метро "Воронцовская" монтируют декоративный потолок
Бочкарев: на станции метро "Воронцовская" монтируют декоративный потолок - РИА Новости, 20.05.2021
Бочкарев: на станции метро "Воронцовская" монтируют декоративный потолок
На станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена начали монтаж декоративного потолка, напоминающего Млечный Путь, сообщил... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:36
2021-05-20T11:36
2021-05-20T11:40
стройкомплекс москвы
метро
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Недвижимость. На станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена начали монтаж декоративного потолка, напоминающего Млечный Путь, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."На строящейся станции "Воронцовская" южного участка БКЛ метростроители приступили к монтажу декоративного 3D-потолка на платформенном участке. На сегодняшний день уже смонтировано 90 квадратных метров. Потолок собирают из круглых элементов диаметром 25 сантиметров, выполненных из анодированного шлифованного алюминия", - рассказал он.В алюминиевые элементы потолка вмонтируют точечные светильники, которые создадут поток света, напоминающий Млечный Путь, добавил Бочкарев.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году. Станцию "Воронцовская" свяжут пересадкой со станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии метро. Сейчас ее строительная готовность составляет 65%.
https://ria.ru/20210518/dvizhenie-1732787858.html
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стройкомплекс москвы, метро, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 20 мая - РИА Недвижимость.
На станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена начали монтаж декоративного потолка, напоминающего Млечный Путь, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев
.
"На строящейся станции "Воронцовская" южного участка БКЛ метростроители приступили к монтажу декоративного 3D-потолка на платформенном участке. На сегодняшний день уже смонтировано 90 квадратных метров. Потолок собирают из круглых элементов диаметром 25 сантиметров, выполненных из анодированного шлифованного алюминия", - рассказал он.
В алюминиевые элементы потолка вмонтируют точечные светильники, которые создадут поток света, напоминающий Млечный Путь, добавил Бочкарев.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году. Станцию "Воронцовская" свяжут пересадкой со станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии метро. Сейчас ее строительная готовность составляет 65%.