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Китай ратифицировал соглашения о промысле в Северном Ледовитом океане
Китай ратифицировал соглашения о промысле в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 20.05.2021
Китай ратифицировал соглашения о промысле в Северном Ледовитом океане
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай на днях завершил работу по ратификации Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:16
2021-05-20T13:16
2021-05-20T13:16
россия-китай: главное
чжао лицзянь
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северный ледовитый океан
арктика
мид кнр
китай
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МОСКВА, 20 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай на днях завершил работу по ратификации Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана и надеется вместе с остальными странами-участницами соглашения усилить контроль за промысловыми ресурсами в международных водах Северного Ледовитого океана и охранять морскую экосистему Арктики.По его словам, Китай на днях завершил внутренние процедуры по ратификации Соглашения, восполнившего пробелы в контроле за рыболовством в Арктике. Оно является существенным шагом вперед на пути международного управления и нормативного регулирования в Арктическом регионе, имеет важное значение для содействия охране окружающей среды и устойчивого развития Арктики, подчеркнул представитель МИД КНР.Он напомнил, что Китай в качестве одной из 10 стран-участниц соглашения принимал активное участие в переговорном процессе на всех его этапах и внёс важный вклад в итоговое успешное подписание документа. Китайская сторона надеется поддерживать координацию с остальными подписантами по вопросам последующего нормативного регулирования предусмотренных соглашением научно-исследовательских и мониторинговых программ и экспедиций, сообща усиливать контроль за промысловыми ресурсами международных вод Северного Ледовитого океана и охранять морскую экосистему Арктики, добавил Чжао Лицзянь.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/kitay-1733039091.html
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чжао лицзянь, россия, северный ледовитый океан, арктика, мид кнр, китай