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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210520/ratifikatsiya-1733119952.html
Китай ратифицировал соглашения о промысле в Северном Ледовитом океане
Китай ратифицировал соглашения о промысле в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 20.05.2021
Китай ратифицировал соглашения о промысле в Северном Ледовитом океане
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай на днях завершил работу по ратификации Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:16
2021-05-20T13:16
россия-китай: главное
чжао лицзянь
россия
северный ледовитый океан
арктика
мид кнр
китай
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МОСКВА, 20 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай на днях завершил работу по ратификации Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана и надеется вместе с остальными странами-участницами соглашения усилить контроль за промысловыми ресурсами в международных водах Северного Ледовитого океана и охранять морскую экосистему Арктики.По его словам, Китай на днях завершил внутренние процедуры по ратификации Соглашения, восполнившего пробелы в контроле за рыболовством в Арктике. Оно является существенным шагом вперед на пути международного управления и нормативного регулирования в Арктическом регионе, имеет важное значение для содействия охране окружающей среды и устойчивого развития Арктики, подчеркнул представитель МИД КНР.Он напомнил, что Китай в качестве одной из 10 стран-участниц соглашения принимал активное участие в переговорном процессе на всех его этапах и внёс важный вклад в итоговое успешное подписание документа. Китайская сторона надеется поддерживать координацию с остальными подписантами по вопросам последующего нормативного регулирования предусмотренных соглашением научно-исследовательских и мониторинговых программ и экспедиций, сообща усиливать контроль за промысловыми ресурсами международных вод Северного Ледовитого океана и охранять морскую экосистему Арктики, добавил Чжао Лицзянь.
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чжао лицзянь, россия, северный ледовитый океан, арктика, мид кнр, китай

Китай ратифицировал соглашения о промысле в Северном Ледовитом океане

13:16 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭкспедиция на Северный полюс
Экспедиция на Северный полюс - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай на днях завершил работу по ратификации Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана и надеется вместе с остальными странами-участницами соглашения усилить контроль за промысловыми ресурсами в международных водах Северного Ледовитого океана и охранять морскую экосистему Арктики.
По его словам, Китай на днях завершил внутренние процедуры по ратификации Соглашения, восполнившего пробелы в контроле за рыболовством в Арктике. Оно является существенным шагом вперед на пути международного управления и нормативного регулирования в Арктическом регионе, имеет важное значение для содействия охране окружающей среды и устойчивого развития Арктики, подчеркнул представитель МИД КНР.
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Он напомнил, что Китай в качестве одной из 10 стран-участниц соглашения принимал активное участие в переговорном процессе на всех его этапах и внёс важный вклад в итоговое успешное подписание документа. Китайская сторона надеется поддерживать координацию с остальными подписантами по вопросам последующего нормативного регулирования предусмотренных соглашением научно-исследовательских и мониторинговых программ и экспедиций, сообща усиливать контроль за промысловыми ресурсами международных вод Северного Ледовитого океана и охранять морскую экосистему Арктики, добавил Чжао Лицзянь.
 
Россия-Китай: ГлавноеЧжао ЛицзяньРоссияСеверный Ледовитый океанАрктикаМИД КНРКитай
 
 
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