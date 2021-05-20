https://ria.ru/20210520/rassledovanie-1733060697.html
CNN: в США начали расследование против финдиректора Trump Organization
CNN: в США начали расследование против финдиректора Trump Organization - РИА Новости, 20.05.2021
CNN: в США начали расследование против финдиректора Trump Organization
Генеральная прокуратура американского Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении Аллена Вайссельберга, финансового директора компании бывшего... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T04:26
2021-05-20T04:26
2021-05-20T04:26
trump organization
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592268283_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_c67e74bb9198dd8c7073283e1bed72e1.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура американского Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении Аллена Вайссельберга, финансового директора компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.Ранее прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное. Сам Трамп считает это расследование политической "охотой на ведьм".Как отмечает телеканал, давление на Вайссельберга усиливается с двух сторон: генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс изучает его личные налоги, а окружные прокуроры расследуют роль финансового директора в Trump Organization и его личные средства.Согласно источникам телеканала, прокуроры пытаются найти рычаги воздействия, которые позволят склонить Вайссельберга к сотрудничеству с властями.В апреле газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Джеймс начала изучать финансовые документы Аллена Вайссельберга.В прошлом году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/tramp-1733004231.html
https://ria.ru/20210514/mitingi-1732235391.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592268283_0:0:2676:2006_1920x0_80_0_0_f8314ac14a68d0379bf09193892d6523.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
trump organization, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Генеральная прокуратура американского Нью-Йорка
начала уголовное расследование в отношении Аллена Вайссельберга, финансового директора компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization
, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.
Ранее прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное. Сам Трамп считает это расследование политической "охотой на ведьм".
Как отмечает телеканал, давление на Вайссельберга усиливается с двух сторон: генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс изучает его личные налоги, а окружные прокуроры расследуют роль финансового директора в Trump Organization и его личные средства.
Согласно источникам телеканала, прокуроры пытаются найти рычаги воздействия, которые позволят склонить Вайссельберга к сотрудничеству с властями.
В апреле газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Джеймс начала изучать финансовые документы Аллена Вайссельберга.
В прошлом году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена
Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.
Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.