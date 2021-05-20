https://ria.ru/20210520/rassledovanie-1733060697.html

CNN: в США начали расследование против финдиректора Trump Organization

CNN: в США начали расследование против финдиректора Trump Organization - РИА Новости, 20.05.2021

CNN: в США начали расследование против финдиректора Trump Organization

Генеральная прокуратура американского Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении Аллена Вайссельберга, финансового директора компании бывшего... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T04:26

2021-05-20T04:26

2021-05-20T04:26

trump organization

дональд трамп

нью-йорк (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура американского Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении Аллена Вайссельберга, финансового директора компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.Ранее прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное. Сам Трамп считает это расследование политической "охотой на ведьм".Как отмечает телеканал, давление на Вайссельберга усиливается с двух сторон: генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс изучает его личные налоги, а окружные прокуроры расследуют роль финансового директора в Trump Organization и его личные средства.Согласно источникам телеканала, прокуроры пытаются найти рычаги воздействия, которые позволят склонить Вайссельберга к сотрудничеству с властями.В апреле газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Джеймс начала изучать финансовые документы Аллена Вайссельберга.В прошлом году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/tramp-1733004231.html

https://ria.ru/20210514/mitingi-1732235391.html

нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

trump organization, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире