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Путин на встрече ВЕЭС обсудит интеграцию
Путин на встрече ВЕЭС обсудит интеграцию - РИА Новости, 20.05.2021
Путин на встрече ВЕЭС обсудит интеграцию
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 мая обсудит борьбу с коронавирусом и вопросы интеграции, сообщает... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:20
2021-05-20T12:20
россия
евразийский экономический союз
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 мая обсудит борьбу с коронавирусом и вопросы интеграции, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать первого мая президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции. Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление ее последствий в социально-экономической сфере", - говорится в сообщении.Добавляется, что планируется также обсудить основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021-2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС, принять решения, направленные на повышение эффективности функционирования единого союзного рынка.
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россия, евразийский экономический союз, владимир путин, в мире

Путин на встрече ВЕЭС обсудит интеграцию

12:20 20.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 мая обсудит борьбу с коронавирусом и вопросы интеграции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать первого мая президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции. Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление ее последствий в социально-экономической сфере", - говорится в сообщении.
Добавляется, что планируется также обсудить основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021-2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС, принять решения, направленные на повышение эффективности функционирования единого союзного рынка.
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