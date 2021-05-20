https://ria.ru/20210520/putevka-1733103198.html
Яровая призвала ФАС контролировать стоимость путевок в летние лагеря
Яровая призвала ФАС контролировать стоимость путевок в летние лагеря - РИА Новости, 20.05.2021
Яровая призвала ФАС контролировать стоимость путевок в летние лагеря
Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила задействовать ресурс ФАС, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию для детей в связи с возвратом 50%... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:20
2021-05-20T12:20
2021-05-20T12:20
туризм
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
ирина яровая
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/91110/43/911104326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19a3da4e999493f31088c8529b30c174.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила задействовать ресурс ФАС, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию для детей в связи с возвратом 50% суммы родителям не завышалась."Я предлагаю по очень важной и требующей контроля ситуации с недопущением завышения стоимости (путевок на детский организованный отдых) обратиться... в ФАС, потому что это их компетенция осуществлять текущий мониторинг за исполнением требований законодательства в этой части... Я предлагаю задействовать ресурс ФАС, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию в связи с теми льготами, которые дает государство, не завышалась", - сказала Яровая на всероссийском семинаре-совещании по актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей.Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.
https://ria.ru/20210430/turizm-1730647635.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/91110/43/911104326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8229aaf39d8e2eacf024e573386310c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, ирина яровая, владимир путин, общество