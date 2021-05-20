https://ria.ru/20210520/putevka-1733103198.html

Яровая призвала ФАС контролировать стоимость путевок в летние лагеря

Яровая призвала ФАС контролировать стоимость путевок в летние лагеря - РИА Новости, 20.05.2021

Яровая призвала ФАС контролировать стоимость путевок в летние лагеря

Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила задействовать ресурс ФАС, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию для детей в связи с возвратом 50%... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:20

2021-05-20T12:20

2021-05-20T12:20

туризм

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

ирина яровая

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила задействовать ресурс ФАС, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию для детей в связи с возвратом 50% суммы родителям не завышалась."Я предлагаю по очень важной и требующей контроля ситуации с недопущением завышения стоимости (путевок на детский организованный отдых) обратиться... в ФАС, потому что это их компетенция осуществлять текущий мониторинг за исполнением требований законодательства в этой части... Я предлагаю задействовать ресурс ФАС, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию в связи с теми льготами, которые дает государство, не завышалась", - сказала Яровая на всероссийском семинаре-совещании по актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей.Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.

https://ria.ru/20210430/turizm-1730647635.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, ирина яровая, владимир путин, общество