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Туризм
https://ria.ru/20210520/putevka-1733103198.html
Яровая призвала ФАС контролировать стоимость путевок в летние лагеря
Яровая призвала ФАС контролировать стоимость путевок в летние лагеря - РИА Новости, 20.05.2021
Яровая призвала ФАС контролировать стоимость путевок в летние лагеря
Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила задействовать ресурс ФАС, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию для детей в связи с возвратом 50%... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:20
2021-05-20T12:20
туризм
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
ирина яровая
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила задействовать ресурс ФАС, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию для детей в связи с возвратом 50% суммы родителям не завышалась."Я предлагаю по очень важной и требующей контроля ситуации с недопущением завышения стоимости (путевок на детский организованный отдых) обратиться... в ФАС, потому что это их компетенция осуществлять текущий мониторинг за исполнением требований законодательства в этой части... Я предлагаю задействовать ресурс ФАС, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию в связи с теми льготами, которые дает государство, не завышалась", - сказала Яровая на всероссийском семинаре-совещании по актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей.Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, ирина яровая, владимир путин, общество

Яровая призвала ФАС контролировать стоимость путевок в летние лагеря

12:20 20.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила задействовать ресурс ФАС, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию для детей в связи с возвратом 50% суммы родителям не завышалась.
"Я предлагаю по очень важной и требующей контроля ситуации с недопущением завышения стоимости (путевок на детский организованный отдых) обратиться... в ФАС, потому что это их компетенция осуществлять текущий мониторинг за исполнением требований законодательства в этой части... Я предлагаю задействовать ресурс ФАС, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию в связи с теми льготами, которые дает государство, не завышалась", - сказала Яровая на всероссийском семинаре-совещании по актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
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30 апреля, 11:44Туризм
В Совфеде предложили распространить программу кешбэка на детский туризм
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.
 
ТуризмРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФИрина ЯроваяВладимир ПутинОбщество
 
 
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