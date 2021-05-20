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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Собянин призвал планирующих отпуск сделать прививку от COVID-19
Собянин призвал планирующих отпуск сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
Собянин призвал планирующих отпуск сделать прививку от COVID-19
Первое, что нужно сделать, готовясь к отпуску – это привиться от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:58
2021-05-20T14:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первое, что нужно сделать, готовясь к отпуску – это привиться от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Кто хочет планировать отпуск, конечно, надо привиться: если до этого не болел, нет антител - надо обязательно привиться, не рисковать ни своим здоровьем, ни окружающих. Это первое, что надо сделать, готовясь к отпуску", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество

Собянин призвал планирующих отпуск сделать прививку от COVID-19

14:58 20.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первое, что нужно сделать, готовясь к отпуску – это привиться от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Кто хочет планировать отпуск, конечно, надо привиться: если до этого не болел, нет антител - надо обязательно привиться, не рисковать ни своим здоровьем, ни окружающих. Это первое, что надо сделать, готовясь к отпуску", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок – Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 13:11Распространение коронавируса
Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19Сергей СобянинОбщество
 
 
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