https://ria.ru/20210520/privivka-1733142506.html

Собянин призвал планирующих отпуск сделать прививку от COVID-19

Собянин призвал планирующих отпуск сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021

Собянин призвал планирующих отпуск сделать прививку от COVID-19

Первое, что нужно сделать, готовясь к отпуску – это привиться от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:58

2021-05-20T14:58

2021-05-20T14:58

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первое, что нужно сделать, готовясь к отпуску – это привиться от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Кто хочет планировать отпуск, конечно, надо привиться: если до этого не болел, нет антител - надо обязательно привиться, не рисковать ни своим здоровьем, ни окружающих. Это первое, что надо сделать, готовясь к отпуску", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733118055.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество