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XI официальная церемония вручения Международной премии "Филантроп"
XI официальная церемония вручения Международной премии "Филантроп" - РИА Новости, 20.05.2021
XI официальная церемония вручения Международной премии "Филантроп"
27 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-трансляция XI официальной церемонии вручения Международной премии "Филантроп" за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.
2021-05-20T09:06
2021-05-20T09:06
анонсы
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Участники:- председатель жюри, президент Российской академии художеств Зураб ЦЕРЕТЕЛИ;- председатель Совета попечителей премии, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей КАТЫРИН;- председатель оргкомитета, председатель Всероссийского общества инвалидов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил ТЕРЕНТЬЕВ.27 мая будут названы имена 33-х лауреатов и 43-х дипломантов премии "Филантроп". На конкурс поступили заявки от 476 соискателей из 53 регионов России, а также из Беларуси, Италии, Тайваня. За два десятилетия реализации проекта в соискании премии приняли участие более 10 тысяч людей с инвалидностью из 36-ти стран мира и всех регионов России, 437 соискателей были названы лауреатами и получили общественное признание.Организаторы проекта - Фонд "Филантроп" и Всероссийское общество инвалидов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

XI официальная церемония вручения Международной премии "Филантроп"

09:06 20.05.2021
 
Читать ria.ru в
27 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-трансляция XI официальной церемонии вручения Международной премии "Филантроп" за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.
Участники:
- председатель жюри, президент Российской академии художеств Зураб ЦЕРЕТЕЛИ;
- председатель Совета попечителей премии, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей КАТЫРИН;
- председатель оргкомитета, председатель Всероссийского общества инвалидов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил ТЕРЕНТЬЕВ.

27 мая будут названы имена 33-х лауреатов и 43-х дипломантов премии "Филантроп". На конкурс поступили заявки от 476 соискателей из 53 регионов России, а также из Беларуси, Италии, Тайваня. За два десятилетия реализации проекта в соискании премии приняли участие более 10 тысяч людей с инвалидностью из 36-ти стран мира и всех регионов России, 437 соискателей были названы лауреатами и получили общественное признание.
Организаторы проекта - Фонд "Филантроп" и Всероссийское общество инвалидов.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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