XI официальная церемония вручения Международной премии "Филантроп"
27 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-трансляция XI официальной церемонии вручения Международной премии "Филантроп" за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.
Участники:
- председатель жюри, президент Российской академии художеств Зураб ЦЕРЕТЕЛИ;
- председатель Совета попечителей премии, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей КАТЫРИН;
- председатель оргкомитета, председатель Всероссийского общества инвалидов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил ТЕРЕНТЬЕВ.
27 мая будут названы имена 33-х лауреатов и 43-х дипломантов премии "Филантроп". На конкурс поступили заявки от 476 соискателей из 53 регионов России, а также из Беларуси, Италии, Тайваня. За два десятилетия реализации проекта в соискании премии приняли участие более 10 тысяч людей с инвалидностью из 36-ти стран мира и всех регионов России, 437 соискателей были названы лауреатами и получили общественное признание.
Организаторы проекта - Фонд "Филантроп" и Всероссийское общество инвалидов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- председатель жюри, президент Российской академии художеств Зураб ЦЕРЕТЕЛИ;
- председатель Совета попечителей премии, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей КАТЫРИН;
- председатель оргкомитета, председатель Всероссийского общества инвалидов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил ТЕРЕНТЬЕВ.
27 мая будут названы имена 33-х лауреатов и 43-х дипломантов премии "Филантроп". На конкурс поступили заявки от 476 соискателей из 53 регионов России, а также из Беларуси, Италии, Тайваня. За два десятилетия реализации проекта в соискании премии приняли участие более 10 тысяч людей с инвалидностью из 36-ти стран мира и всех регионов России, 437 соискателей были названы лауреатами и получили общественное признание.
Организаторы проекта - Фонд "Филантроп" и Всероссийское общество инвалидов.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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