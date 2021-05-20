https://ria.ru/20210520/premiya-filantrop-1733069013.html

XI официальная церемония вручения Международной премии "Филантроп"

XI официальная церемония вручения Международной премии "Филантроп" - РИА Новости, 20.05.2021

XI официальная церемония вручения Международной премии "Филантроп"

27 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-трансляция XI официальной церемонии вручения Международной премии "Филантроп" за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.

2021-05-20T09:06

2021-05-20T09:06

2021-05-20T09:06

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1733069013.jpg?1621490764

Участники:- председатель жюри, президент Российской академии художеств Зураб ЦЕРЕТЕЛИ;- председатель Совета попечителей премии, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей КАТЫРИН;- председатель оргкомитета, председатель Всероссийского общества инвалидов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил ТЕРЕНТЬЕВ.27 мая будут названы имена 33-х лауреатов и 43-х дипломантов премии "Филантроп". На конкурс поступили заявки от 476 соискателей из 53 регионов России, а также из Беларуси, Италии, Тайваня. За два десятилетия реализации проекта в соискании премии приняли участие более 10 тысяч людей с инвалидностью из 36-ти стран мира и всех регионов России, 437 соискателей были названы лауреатами и получили общественное признание.Организаторы проекта - Фонд "Филантроп" и Всероссийское общество инвалидов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы