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В Тюменской области тушат природный пожар на площади 572 гектаров

В Тюменской области тушат природный пожар на площади 572 гектаров - РИА Новости, 20.05.2021

В Тюменской области тушат природный пожар на площади 572 гектаров

Природный пожар на площади 572 гектара тушат в районе поселка Богандинский Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:38

2021-05-20T13:38

2021-05-20T13:38

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади 572 гектара тушат в районе поселка Богандинский Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.Власти отмечают, что работой руководит заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.Всего в Тюменской области за сутки зарегистрировано 13 природных пожаров. В общей сложности в регионе действуют 21 лесной пожар и три ландшафтных пожара.Накануне в Тюмень прибыла аэромобильная группировка МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – всего 230 спасателей и 30 единиц специальной техники. На сегодня наиболее крупные природные пожары действуют в Тюменском, Вагайском, Ярковском муниципальных районах, уточняет пресс-служба.

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, происшествия