В Тюменской области тушат природный пожар на площади 572 гектаров
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар в Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади 572 гектара тушат в районе поселка Богандинский Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В районе поселка Богандинский действует природный пожар на площади 572 гектара. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС, ФБУ "Авиалесоохрана" и личный состав Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) в составе 150 курсантов и четырех единиц специальной техники, для тушения данного пожара применяется авиация МЧС России", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что работой руководит заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.
Всего в Тюменской области за сутки зарегистрировано 13 природных пожаров. В общей сложности в регионе действуют 21 лесной пожар и три ландшафтных пожара.
Накануне в Тюмень прибыла аэромобильная группировка МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – всего 230 спасателей и 30 единиц специальной техники. На сегодня наиболее крупные природные пожары действуют в Тюменском, Вагайском, Ярковском муниципальных районах, уточняет пресс-служба.