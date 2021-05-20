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В Тюменской области тушат природный пожар на площади 572 гектаров
В Тюменской области тушат природный пожар на площади 572 гектаров - РИА Новости, 20.05.2021
В Тюменской области тушат природный пожар на площади 572 гектаров
Природный пожар на площади 572 гектара тушат в районе поселка Богандинский Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:38
2021-05-20T13:38
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади 572 гектара тушат в районе поселка Богандинский Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.Власти отмечают, что работой руководит заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.Всего в Тюменской области за сутки зарегистрировано 13 природных пожаров. В общей сложности в регионе действуют 21 лесной пожар и три ландшафтных пожара.Накануне в Тюмень прибыла аэромобильная группировка МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – всего 230 спасателей и 30 единиц специальной техники. На сегодня наиболее крупные природные пожары действуют в Тюменском, Вагайском, Ярковском муниципальных районах, уточняет пресс-служба.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, происшествия

В Тюменской области тушат природный пожар на площади 572 гектаров

13:38 20.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар в Тюменской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади 572 гектара тушат в районе поселка Богандинский Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В районе поселка Богандинский действует природный пожар на площади 572 гектара. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС, ФБУ "Авиалесоохрана" и личный состав Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) в составе 150 курсантов и четырех единиц специальной техники, для тушения данного пожара применяется авиация МЧС России", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что работой руководит заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.
Всего в Тюменской области за сутки зарегистрировано 13 природных пожаров. В общей сложности в регионе действуют 21 лесной пожар и три ландшафтных пожара.
Накануне в Тюмень прибыла аэромобильная группировка МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – всего 230 спасателей и 30 единиц специальной техники. На сегодня наиболее крупные природные пожары действуют в Тюменском, Вагайском, Ярковском муниципальных районах, уточняет пресс-служба.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тюменская областьПроисшествия
 
 
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