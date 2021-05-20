https://ria.ru/20210520/pozhar-1733085498.html

Под Великим Новгородом ликвидировали пожар, уничтоживший 20 домов

Под Великим Новгородом ликвидировали пожар, уничтоживший 20 домов - РИА Новости, 20.05.2021

Под Великим Новгородом ликвидировали пожар, уничтоживший 20 домов

Пожар под Новгородом, где сгорело 20 домов, потушен, сообщает пресс-служба областного управления МЧС. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:53

2021-05-20T10:53

2021-05-20T10:55

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

боровичский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Пожар под Новгородом, где сгорело 20 домов, потушен, сообщает пресс-служба областного управления МЧС."Почти 13 часов работали огнеборцы на ликвидации крупного пожара в деревне Перелучи Боровичского района. Полностью ликвидировать пожар удалось в 02.05", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, пожарным удалось спасти от возгорания более 150 домов и предотвратить человеческие жертвы."В результате пожара огнем уничтожено 6 жилых, 14 дачных домов, а также деревянная часовня. Общая площадь пожара составила более 3000 квадратных метров", - сказано в сообщении.Пожарные задействовали 45 человек и 15 единиц техники. Областное управление СК организовало проверку.

https://ria.ru/20210517/pozhar-1732714812.html

https://ria.ru/20210519/pozhar-1732998400.html

боровичский район

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), боровичский район, происшествия