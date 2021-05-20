Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/pozhar-1733085498.html
Под Великим Новгородом ликвидировали пожар, уничтоживший 20 домов
Под Великим Новгородом ликвидировали пожар, уничтоживший 20 домов - РИА Новости, 20.05.2021
Под Великим Новгородом ликвидировали пожар, уничтоживший 20 домов
Пожар под Новгородом, где сгорело 20 домов, потушен, сообщает пресс-служба областного управления МЧС. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:53
2021-05-20T10:55
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
боровичский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073928_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_5c21ac624fe73ef3f46c5a2ae0e6ddc0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Пожар под Новгородом, где сгорело 20 домов, потушен, сообщает пресс-служба областного управления МЧС."Почти 13 часов работали огнеборцы на ликвидации крупного пожара в деревне Перелучи Боровичского района. Полностью ликвидировать пожар удалось в 02.05", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, пожарным удалось спасти от возгорания более 150 домов и предотвратить человеческие жертвы."В результате пожара огнем уничтожено 6 жилых, 14 дачных домов, а также деревянная часовня. Общая площадь пожара составила более 3000 квадратных метров", - сказано в сообщении.Пожарные задействовали 45 человек и 15 единиц техники. Областное управление СК организовало проверку.
https://ria.ru/20210517/pozhar-1732714812.html
https://ria.ru/20210519/pozhar-1732998400.html
боровичский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073928_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_5e6a206323ed11653eb8859645b19d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), боровичский район, происшествия

Под Великим Новгородом ликвидировали пожар, уничтоживший 20 домов

10:53 20.05.2021 (обновлено: 10:55 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ во время тушения пожара в ангарах на Заводской улице в Петрозаводске
Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ во время тушения пожара в ангарах на Заводской улице в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Пожар под Новгородом, где сгорело 20 домов, потушен, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
"Почти 13 часов работали огнеборцы на ликвидации крупного пожара в деревне Перелучи Боровичского района. Полностью ликвидировать пожар удалось в 02.05", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 20:44
Природный пожар в Тюменской области уничтожил более 20 дач
По данным пресс-службы, пожарным удалось спасти от возгорания более 150 домов и предотвратить человеческие жертвы.
"В результате пожара огнем уничтожено 6 жилых, 14 дачных домов, а также деревянная часовня. Общая площадь пожара составила более 3000 квадратных метров", - сказано в сообщении.
Пожарные задействовали 45 человек и 15 единиц техники. Областное управление СК организовало проверку.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 17:29
В Новгородской области загорелись дачные и жилые дома
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Боровичский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Лента новостейМолния