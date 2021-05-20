В Германии заявили о поражении США в борьбе с Россией
15:11 20.05.2021 (обновлено: 16:16 20.05.2021)
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Журналист немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель назвал отказ президента США Джо Байдена от санкций против оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG политическим поражением Вашингтона.
Как уверен автор, хозяин Белого дома решил сдаться, чтобы поставить точку в споре из-за российско-немецкого трубопровода.
"Мог ли Байден поступить иначе? Да, но только он заплатил бы за это немалую цену", — написал Ветцель.
В случае новых ограничений Вашингтон углубил бы конфликт с Берлином — одним из самых близких союзников, а санкции нанесли бы вред не только Москве. В США внешняя политика входит в компетенцию президента, и теперь ясно, каковы приоритеты Байдена, указал автор статьи.
"Он (Байден. — Прим. ред.) не хочет подвергать германо-американские отношения, которые уже так сильно пострадали при Трампе, этому стресс-тесту. Это главный интерес национальной безопасности", — объяснил Ветцель.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить действие ограничений против компании Nord Stream 2 AG, ее главы и сотрудников. При этом в докладе Госдепартамента обозначены четыре организации и четыре судна, участвующие в работе, которые подлежат санкциям.
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.