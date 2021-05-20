https://ria.ru/20210520/porazhenie-1733144937.html

В Германии заявили о поражении США в борьбе с Россией

В Германии заявили о поражении США в борьбе с Россией - РИА Новости, 20.05.2021

В Германии заявили о поражении США в борьбе с Россией

Журналист немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель назвал отказ президента США Джо Байдена от санкций против оператора газопровода "Северный поток —... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:11

2021-05-20T15:11

2021-05-20T16:16

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

энтони блинкен

балтийское море

газпром

джо байден

германия

сша

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Журналист немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель назвал отказ президента США Джо Байдена от санкций против оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG политическим поражением Вашингтона.Как уверен автор, хозяин Белого дома решил сдаться, чтобы поставить точку в споре из-за российско-немецкого трубопровода."Мог ли Байден поступить иначе? Да, но только он заплатил бы за это немалую цену", — написал Ветцель.В случае новых ограничений Вашингтон углубил бы конфликт с Берлином — одним из самых близких союзников, а санкции нанесли бы вред не только Москве. В США внешняя политика входит в компетенцию президента, и теперь ясно, каковы приоритеты Байдена, указал автор статьи.Он отметил, что реализация проекта приведет к росту влияния России в Европе и уменьшению роли Польши и Украины. При этом, напомнил журналист, оставив в покое Nord Stream 2 AG, Вашингтон по-прежнему грозит санкциями всем участникам проекта и не изменил отношения к "Северному потоку — 2".Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить действие ограничений против компании Nord Stream 2 AG, ее главы и сотрудников. При этом в докладе Госдепартамента обозначены четыре организации и четыре судна, участвующие в работе, которые подлежат санкциям."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.

https://ria.ru/20210520/potok-1733069056.html

https://ria.ru/20210520/potok-1733110182.html

россия

балтийское море

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сша

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, газпром, джо байден, германия, сша, в мире