https://ria.ru/20210520/podmoskove-1733092812.html

Купальный сезон для жителей и гостей Подмосковья откроется 1 июня

Купальный сезон для жителей и гостей Подмосковья откроется 1 июня - РИА Новости, 20.05.2021

Купальный сезон для жителей и гостей Подмосковья откроется 1 июня

Для жителей и гостей Подмосковья купальный сезон наступит 1 июня, к нему откроются 118 пляжей и 94 зоны отдыха, сообщает пресс-служба правительства Московской... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:29

2021-05-20T11:29

2021-05-20T11:38

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Для жителей и гостей Подмосковья купальный сезон наступит 1 июня, к нему откроются 118 пляжей и 94 зоны отдыха, сообщает пресс-служба правительства Московской области."В этом сезоне в Подмосковье откроются 118 пляжей и еще 94 зоны отдыха, будут работать 88 баз для стоянок маломерных судов. Акватории обследуют водолазы, дно очистят от ила и опасных предметов. Для детей и тех, кто не умеет плавать, обустроят места для купания. Установят навесы, кабинки для переодевания, душевые и туалеты, организуют парковки, а также контейнеры для отходов. На пляже обязательно должен быть спасательный пост с необходимым снаряжением, громкая связь, медпункт, проезд для скорой помощи, а также доступ к питьевой воде", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с начальником Главного управления МЧС России по Московской области Сергеем Полетыкиным проверил в Долгопрудном готовность мест отдыха на воде."Подмосковье в этом году будет и Турцией, и Грецией, и Черноморским побережьем. Очевидно, что большое количество людей будет отдыхать здесь, в Московской области. У нас есть 300 официальных мест, где можно отдыхать, оборудованы пляжи. Задача наша и глав территорий – сделать так, чтобы это было комфортно, сделано по-современному. Мы сейчас проверяем, чтобы ничего не угрожало жизни человека. Летний сезон идет, к нему должны быть готовы в Подмосковье", - сказал губернатор.Ежедневно для обеспечения безопасности на водоемах от областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут привлекаться почти 2,7 тысяч спасателей, более 500 единиц техники и 45 плавсредств. Чтобы несчастных случаев становилось меньше, жителей информируют о правилах поведения у открытых водоемов, а в детских летних лагерях проводятся занятия по профилактике и оказанию первой помощи, дополнили в пресс-службе правительства.

https://ria.ru/20210519/veloprokaty-1733029308.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)