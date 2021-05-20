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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210520/podmoskove-1733092812.html
Купальный сезон для жителей и гостей Подмосковья откроется 1 июня
Купальный сезон для жителей и гостей Подмосковья откроется 1 июня - РИА Новости, 20.05.2021
Купальный сезон для жителей и гостей Подмосковья откроется 1 июня
Для жителей и гостей Подмосковья купальный сезон наступит 1 июня, к нему откроются 118 пляжей и 94 зоны отдыха, сообщает пресс-служба правительства Московской... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:29
2021-05-20T11:38
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Для жителей и гостей Подмосковья купальный сезон наступит 1 июня, к нему откроются 118 пляжей и 94 зоны отдыха, сообщает пресс-служба правительства Московской области."В этом сезоне в Подмосковье откроются 118 пляжей и еще 94 зоны отдыха, будут работать 88 баз для стоянок маломерных судов. Акватории обследуют водолазы, дно очистят от ила и опасных предметов. Для детей и тех, кто не умеет плавать, обустроят места для купания. Установят навесы, кабинки для переодевания, душевые и туалеты, организуют парковки, а также контейнеры для отходов. На пляже обязательно должен быть спасательный пост с необходимым снаряжением, громкая связь, медпункт, проезд для скорой помощи, а также доступ к питьевой воде", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с начальником Главного управления МЧС России по Московской области Сергеем Полетыкиным проверил в Долгопрудном готовность мест отдыха на воде."Подмосковье в этом году будет и Турцией, и Грецией, и Черноморским побережьем. Очевидно, что большое количество людей будет отдыхать здесь, в Московской области. У нас есть 300 официальных мест, где можно отдыхать, оборудованы пляжи. Задача наша и глав территорий – сделать так, чтобы это было комфортно, сделано по-современному. Мы сейчас проверяем, чтобы ничего не угрожало жизни человека. Летний сезон идет, к нему должны быть готовы в Подмосковье", - сказал губернатор.Ежедневно для обеспечения безопасности на водоемах от областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут привлекаться почти 2,7 тысяч спасателей, более 500 единиц техники и 45 плавсредств. Чтобы несчастных случаев становилось меньше, жителей информируют о правилах поведения у открытых водоемов, а в детских летних лагерях проводятся занятия по профилактике и оказанию первой помощи, дополнили в пресс-службе правительства.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Купальный сезон для жителей и гостей Подмосковья откроется 1 июня

11:29 20.05.2021 (обновлено: 11:38 20.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев и глава управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Для жителей и гостей Подмосковья купальный сезон наступит 1 июня, к нему откроются 118 пляжей и 94 зоны отдыха, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
"В этом сезоне в Подмосковье откроются 118 пляжей и еще 94 зоны отдыха, будут работать 88 баз для стоянок маломерных судов. Акватории обследуют водолазы, дно очистят от ила и опасных предметов. Для детей и тех, кто не умеет плавать, обустроят места для купания. Установят навесы, кабинки для переодевания, душевые и туалеты, организуют парковки, а также контейнеры для отходов. На пляже обязательно должен быть спасательный пост с необходимым снаряжением, громкая связь, медпункт, проезд для скорой помощи, а также доступ к питьевой воде", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе рассказали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с начальником Главного управления МЧС России по Московской области Сергеем Полетыкиным проверил в Долгопрудном готовность мест отдыха на воде.
"Подмосковье в этом году будет и Турцией, и Грецией, и Черноморским побережьем. Очевидно, что большое количество людей будет отдыхать здесь, в Московской области. У нас есть 300 официальных мест, где можно отдыхать, оборудованы пляжи. Задача наша и глав территорий – сделать так, чтобы это было комфортно, сделано по-современному. Мы сейчас проверяем, чтобы ничего не угрожало жизни человека. Летний сезон идет, к нему должны быть готовы в Подмосковье", - сказал губернатор.
Ежедневно для обеспечения безопасности на водоемах от областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут привлекаться почти 2,7 тысяч спасателей, более 500 единиц техники и 45 плавсредств. Чтобы несчастных случаев становилось меньше, жителей информируют о правилах поведения у открытых водоемов, а в детских летних лагерях проводятся занятия по профилактике и оказанию первой помощи, дополнили в пресс-службе правительства.
"Безопасность – это самое главное, это жизни наших граждан. Благодаря государственной программе "Безопасность Подмосковья", которая по инициативе губернатора Андрея Воробьева работает в области с 2013 года, количество мест отдыха на воде увеличивается, при этом в проекции уменьшается количество несчастных случаев на воде", - сказал Сергей Полетыкин.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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