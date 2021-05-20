https://ria.ru/20210520/pnevmonii-1733210072.html

Попова заявила о снижении числа ковидных пневмоний в России

Попова заявила о снижении числа ковидных пневмоний в России - РИА Новости, 20.05.2021

Попова заявила о снижении числа ковидных пневмоний в России

Тренд на снижение ковидных пневмоний отмечается в России, но заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется и даже усиливается, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T21:34

2021-05-20T21:34

2021-05-20T21:34

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анна попова

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общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тренд на снижение ковидных пневмоний отмечается в России, но заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется и даже усиливается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу отметить, что у нас тренд на снижение пневмоний ковидных. Заболеваемости всеми внебольничными пневмониями и главное заболеваемости еще ОРВИ и гриппом тоже сохраняются и даже усиливаются", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Она уточнила, что в середине апреля уровни заболеваемости – сумма острых респираторных вирусных инфекций – были достаточно ровные, но не низкие, после праздников эти уровни снизились в два раза.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/lekarstvo-1732318634.html

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2021

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