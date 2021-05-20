https://ria.ru/20210520/pensionery-1733200855.html
Липецкий губернатор предложил ввести в России пенсионный капитал
Липецкий губернатор предложил ввести в России пенсионный капитал - РИА Новости, 20.05.2021
Липецкий губернатор предложил ввести в России пенсионный капитал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на выездном заседании предложил установить в России пенсионный капитал в 100 тысяч рублей для людей, которые вышли... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T20:04
2021-05-20T20:04
2021-05-20T20:04
россия
игорь артамонов
госдума рф
липецкая область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на выездном заседании предложил установить в России пенсионный капитал в 100 тысяч рублей для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах, сообщает администрация региона.Артамонов принял участие в заседании круглого стола на тему охраны труда, проведенном в региональном парламенте по инициативе комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов."Руководитель региона выступил с рядом инициатив. В частности, Игорь Артамонов предложил установить пенсионный капитал – для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах. Предлагается назначить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Ещё одна инициатива касается повышения доходов работоспособного населения. Артамонов предложил за три года увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей."Все предложения у нас генерируются на основе обращения граждан. Мы проанализировали ситуацию и сформулировали предложения. К сожалению, есть отрасли, что зарплата ниже средней по региону. Надо менять это на законодательном уровне", - цитирует Артамонова пресс-служба областной администрации.Отмечается, что предложения главы администрации Липецкой области внесены в итоговый протокол заседания. Далее их рассмотрят депутаты Госдумы РФ.
https://ria.ru/20210427/pensiya-1730222531.html
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россия, игорь артамонов, госдума рф, липецкая область
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
на выездном заседании предложил установить в России
пенсионный капитал в 100 тысяч рублей для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах, сообщает администрация региона.
Артамонов принял участие в заседании круглого стола на тему охраны труда, проведенном в региональном парламенте по инициативе комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.
"Руководитель региона выступил с рядом инициатив. В частности, Игорь Артамонов предложил установить пенсионный капитал – для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах. Предлагается назначить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ещё одна инициатива касается повышения доходов работоспособного населения. Артамонов предложил за три года увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей.
"Все предложения у нас генерируются на основе обращения граждан. Мы проанализировали ситуацию и сформулировали предложения. К сожалению, есть отрасли, что зарплата ниже средней по региону. Надо менять это на законодательном уровне", - цитирует Артамонова пресс-служба областной администрации.
Отмечается, что предложения главы администрации Липецкой области
внесены в итоговый протокол заседания. Далее их рассмотрят депутаты Госдумы РФ
.