https://ria.ru/20210520/pensionery-1733200855.html

Липецкий губернатор предложил ввести в России пенсионный капитал

Липецкий губернатор предложил ввести в России пенсионный капитал - РИА Новости, 20.05.2021

Липецкий губернатор предложил ввести в России пенсионный капитал

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на выездном заседании предложил установить в России пенсионный капитал в 100 тысяч рублей для людей, которые вышли... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:04

2021-05-20T20:04

2021-05-20T20:04

россия

игорь артамонов

госдума рф

липецкая область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на выездном заседании предложил установить в России пенсионный капитал в 100 тысяч рублей для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах, сообщает администрация региона.Артамонов принял участие в заседании круглого стола на тему охраны труда, проведенном в региональном парламенте по инициативе комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов."Руководитель региона выступил с рядом инициатив. В частности, Игорь Артамонов предложил установить пенсионный капитал – для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах. Предлагается назначить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Ещё одна инициатива касается повышения доходов работоспособного населения. Артамонов предложил за три года увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей."Все предложения у нас генерируются на основе обращения граждан. Мы проанализировали ситуацию и сформулировали предложения. К сожалению, есть отрасли, что зарплата ниже средней по региону. Надо менять это на законодательном уровне", - цитирует Артамонова пресс-служба областной администрации.Отмечается, что предложения главы администрации Липецкой области внесены в итоговый протокол заседания. Далее их рассмотрят депутаты Госдумы РФ.

https://ria.ru/20210427/pensiya-1730222531.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/pensii-1732459382.html

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россия, игорь артамонов, госдума рф, липецкая область