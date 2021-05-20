https://ria.ru/20210520/pekin-1733137492.html

Численность проживающего в Пекине населения составила 21,9 млн человек

Численность проживающего в Пекине населения составила 21,9 млн человек - РИА Новости, 20.05.2021

Численность проживающего в Пекине населения составила 21,9 млн человек

По состоянию на конец октября 2020 года, численность постоянно проживающего в китайской столице населения составила более 21,89 миллиона человек, что на 2,28... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:39

2021-05-20T14:39

2021-05-20T14:39

россия-китай: главное

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156339/71/1563397140_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd2b2ee938b542bcdf47d155caede142.jpg

МОСКВА, 20 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец октября 2020 года, численность постоянно проживающего в китайской столице населения составила более 21,89 миллиона человек, что на 2,28 миллиона больше, чем в 2010 году, сообщили в Пекинском статистическом управлении.Статистические данные указывают на среднегодовой темп роста численности населения Пекина в 1,1% с 2010 года по 2020 год, что оказалось ниже показателей среднегодового роста в 3,8% в предыдущем десятилетии, сказал глава управления Мэн Цзинвэй.Из числа постоянных жителей столицы около 11,2 миллиона (51,1 %) составляют мужчины. Соотношение мужчин и женщин составило 104,7 на 100, данная диспропорция уменьшилась по сравнению с показателем 2010 года (106,8:100).Что касается возрастного состава, число людей в возрасте от 60 лет составило около 4,3 миллиона человек (19,6% от общей численности населения Пекина), превысив на 7,1 процентного пункта показатели 2010 года.Среди пожилого населения насчитывается более 2,91 миллиона человек в возрасте от 65 лет (13,3 % от общей численности постоянного населения китайской столицы), что указывает на усугубление тенденции старения населения Пекина, сказал Мэн Цзинвэй.

https://ria.ru/20210517/eksport-1732625185.html

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин