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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210520/pekin-1733137492.html
Численность проживающего в Пекине населения составила 21,9 млн человек
Численность проживающего в Пекине населения составила 21,9 млн человек - РИА Новости, 20.05.2021
Численность проживающего в Пекине населения составила 21,9 млн человек
По состоянию на конец октября 2020 года, численность постоянно проживающего в китайской столице населения составила более 21,89 миллиона человек, что на 2,28... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:39
2021-05-20T14:39
россия-китай: главное
пекин
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МОСКВА, 20 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец октября 2020 года, численность постоянно проживающего в китайской столице населения составила более 21,89 миллиона человек, что на 2,28 миллиона больше, чем в 2010 году, сообщили в Пекинском статистическом управлении.Статистические данные указывают на среднегодовой темп роста численности населения Пекина в 1,1% с 2010 года по 2020 год, что оказалось ниже показателей среднегодового роста в 3,8% в предыдущем десятилетии, сказал глава управления Мэн Цзинвэй.Из числа постоянных жителей столицы около 11,2 миллиона (51,1 %) составляют мужчины. Соотношение мужчин и женщин составило 104,7 на 100, данная диспропорция уменьшилась по сравнению с показателем 2010 года (106,8:100).Что касается возрастного состава, число людей в возрасте от 60 лет составило около 4,3 миллиона человек (19,6% от общей численности населения Пекина), превысив на 7,1 процентного пункта показатели 2010 года.Среди пожилого населения насчитывается более 2,91 миллиона человек в возрасте от 65 лет (13,3 % от общей численности постоянного населения китайской столицы), что указывает на усугубление тенденции старения населения Пекина, сказал Мэн Цзинвэй.
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Численность проживающего в Пекине населения составила 21,9 млн человек

14:39 20.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 20 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец октября 2020 года, численность постоянно проживающего в китайской столице населения составила более 21,89 миллиона человек, что на 2,28 миллиона больше, чем в 2010 году, сообщили в Пекинском статистическом управлении.
Статистические данные указывают на среднегодовой темп роста численности населения Пекина в 1,1% с 2010 года по 2020 год, что оказалось ниже показателей среднегодового роста в 3,8% в предыдущем десятилетии, сказал глава управления Мэн Цзинвэй.
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Из числа постоянных жителей столицы около 11,2 миллиона (51,1 %) составляют мужчины. Соотношение мужчин и женщин составило 104,7 на 100, данная диспропорция уменьшилась по сравнению с показателем 2010 года (106,8:100).
Что касается возрастного состава, число людей в возрасте от 60 лет составило около 4,3 миллиона человек (19,6% от общей численности населения Пекина), превысив на 7,1 процентного пункта показатели 2010 года.
Среди пожилого населения насчитывается более 2,91 миллиона человек в возрасте от 65 лет (13,3 % от общей численности постоянного населения китайской столицы), что указывает на усугубление тенденции старения населения Пекина, сказал Мэн Цзинвэй.
 
Россия-Китай: ГлавноеПекин
 
 
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