https://ria.ru/20210520/oruzhie-1733193377.html

Правительство поддержало изменения в КоАП по обороту оружия

Правительство поддержало изменения в КоАП по обороту оружия - РИА Новости, 20.05.2021

Правительство поддержало изменения в КоАП по обороту оружия

Правительство РФ подготовило положительное заключение на законопроект об изменениях в КоАП, направленных на совершенствование мер административной... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T19:11

2021-05-20T19:11

2021-05-20T19:11

правительство рф

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство РФ подготовило положительное заключение на законопроект об изменениях в КоАП, направленных на совершенствование мер административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что в частности данным законопроектом предлагается установить административную ответственность за распространение в СМИ и интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению или переделке основных частей огнестрельного оружия, восстановлению боевых свойств списанного оружия, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.Также, как указано в пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении агентства, предлагается установить более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия, когда оно оказалось утерянным, кроме этого, будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Кроме этого, авторы документа предложили увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года.

https://ria.ru/20210520/gosduma-1733104304.html

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2021

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