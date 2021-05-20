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Правительство поддержало изменения в КоАП по обороту оружия
Правительство поддержало изменения в КоАП по обороту оружия - РИА Новости, 20.05.2021
Правительство поддержало изменения в КоАП по обороту оружия
Правительство РФ подготовило положительное заключение на законопроект об изменениях в КоАП, направленных на совершенствование мер административной... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T19:11
2021-05-20T19:11
2021-05-20T19:11
правительство рф
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство РФ подготовило положительное заключение на законопроект об изменениях в КоАП, направленных на совершенствование мер административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что в частности данным законопроектом предлагается установить административную ответственность за распространение в СМИ и интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению или переделке основных частей огнестрельного оружия, восстановлению боевых свойств списанного оружия, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.Также, как указано в пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении агентства, предлагается установить более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия, когда оно оказалось утерянным, кроме этого, будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Кроме этого, авторы документа предложили увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года.
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правительство рф, общество
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство РФ
подготовило положительное заключение на законопроект об изменениях в КоАП, направленных на совершенствование мер административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что в частности данным законопроектом предлагается установить административную ответственность за распространение в СМИ и интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению или переделке основных частей огнестрельного оружия, восстановлению боевых свойств списанного оружия, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.
Также, как указано в пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении агентства, предлагается установить более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия, когда оно оказалось утерянным, кроме этого, будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Кроме этого, авторы документа предложили увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года.