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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
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Оренбуржье представит 7 проектов на всероссийский конкурс городской среды
Оренбуржье представит 7 проектов на всероссийский конкурс городской среды - РИА Новости, 20.05.2021
Оренбуржье представит 7 проектов на всероссийский конкурс городской среды
Семь территорий Оренбургской области собираются участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях, РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:12
2021-05-20T13:12
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 20 мая- РИА Новости. Семь территорий Оренбургской области собираются участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях, передает пресс-служба правительство Оренбургской области. "В прошлом году регион впервые принял участие в конкурсе и сразу четыре проекта получили федеральную поддержку – их реализация уже началась. На этот год задача более амбициозная: подготовлены семь проектов, от каждого муниципалитета Оренбуржья, который подходит по критериям и может участвовать в конкурсе", - цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера во время заседания межведомственной комиссии по реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".Паслер отметил, что для региона участие в конкурсе - возможность получить дополнительные федеральные средства, чтобы направить их на создание современных общественных пространств, на улучшение облика городов. И то, какими они должны быть, определили самые главные в этом вопросе эксперты: сами жители территорий.В списке муниципалитетов - участников конкурса Абдулино, Гай, Кувандык, Медногорск, Орск, Сорочинск и Ясный.Пресс-служба сообщает, что каждый проект предварительно прошел обсуждение с жителями, а затем была подготовлена конкурсная заявка совместно с Центром развития архитектуры и городской среды региона. Все идеи горожан, собранные и оформленные экспертами в конкурсные заявки, главам муниципалитетов предстоит представить федеральной конкурсной комиссии. У каждого из проектов – своя специфика. Срок подачи заявок на конкурс завершается 1 июня текущего года, а муниципалитеты-победители будут определены до 1 сентября. Реализация проектов начнётся уже в 2022 году.
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денис паслер

Оренбуржье представит 7 проектов на всероссийский конкурс городской среды

13:12 20.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДетская площадка в районе Капотня в Москве
Детская площадка в районе Капотня в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ОРЕНБУРГ, 20 мая- РИА Новости. Семь территорий Оренбургской области собираются участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях, передает пресс-служба правительство Оренбургской области.
"В прошлом году регион впервые принял участие в конкурсе и сразу четыре проекта получили федеральную поддержку – их реализация уже началась. На этот год задача более амбициозная: подготовлены семь проектов, от каждого муниципалитета Оренбуржья, который подходит по критериям и может участвовать в конкурсе", - цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера во время заседания межведомственной комиссии по реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".
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Паслер отметил, что для региона участие в конкурсе - возможность получить дополнительные федеральные средства, чтобы направить их на создание современных общественных пространств, на улучшение облика городов. И то, какими они должны быть, определили самые главные в этом вопросе эксперты: сами жители территорий.
В списке муниципалитетов - участников конкурса Абдулино, Гай, Кувандык, Медногорск, Орск, Сорочинск и Ясный.
Пресс-служба сообщает, что каждый проект предварительно прошел обсуждение с жителями, а затем была подготовлена конкурсная заявка совместно с Центром развития архитектуры и городской среды региона. Все идеи горожан, собранные и оформленные экспертами в конкурсные заявки, главам муниципалитетов предстоит представить федеральной конкурсной комиссии. У каждого из проектов – своя специфика.
"Проделана серьезная работа. Только подготовка визуальной составляющей длилась два месяца: к каждому проекту созданы подробные иллюстрационные материалы, которые помогут конкурсной комиссии сформировать впечатление об идеях жителей по благоустройству их городов", - подчеркнула министр Наталья Ибрагимова.
Срок подачи заявок на конкурс завершается 1 июня текущего года, а муниципалитеты-победители будут определены до 1 сентября. Реализация проектов начнётся уже в 2022 году.
 
Оренбургская областьДенис Паслер
 
 
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