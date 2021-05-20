https://ria.ru/20210520/onkologiya-1733057564.html
Названа главная опасность головной боли
Названа главная опасность головной боли - РИА Новости, 20.05.2021
Названа главная опасность головной боли
Головная боль является распространенным симптомом, сигнализирующим о раке мозга. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британской благотворительной... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T01:33
2021-05-20T01:33
2021-05-20T01:50
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Головная боль является распространенным симптомом, сигнализирующим о раке мозга. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации Cancer Research.Специалисты настоятельно рекомендуют не откладывать визит к врачу в случае, если раньше проблем с головной болью не возникало. Кроме того, стоит насторожиться, если приступы происходят регулярно, в том числе, по ночам.Среди других признаков смертельно опасного недуга они называют тошноту и проблемы со зрением. Опухоль головного мозга – гетерогенная группа различных внутричерепных образований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга, или возникающих вследствие метастазирования первичной опухоли, находящейся в другом органе.Рак головного мозга трудно лечить, потому что он очень инвазивен. Даже после операции и химиолучевой терапии все еще существует высокий риск того, что некоторые раковые клетки остались, и рак вернется. К тому же, некоторые опухоли головного мозга могут быть доброкачественными в течение многих лет, а затем очень быстро меняют свое поведение и становятся агрессивными.
https://ria.ru/20210310/mozg-1600586063.html
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онкология, весь мир
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Головная боль является распространенным симптомом, сигнализирующим о раке
мозга. Об этом пишет Express
со ссылкой на данные британской
благотворительной организации Cancer Research.
Специалисты настоятельно рекомендуют не откладывать визит к врачу в случае, если раньше проблем с головной болью не возникало. Кроме того, стоит насторожиться, если приступы происходят регулярно, в том числе, по ночам.
Среди других признаков смертельно опасного недуга они называют тошноту и проблемы со зрением.
Опухоль головного мозга – гетерогенная группа различных внутричерепных образований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга, или возникающих вследствие метастазирования первичной опухоли, находящейся в другом органе.
Рак головного мозга трудно лечить, потому что он очень инвазивен. Даже после операции и химиолучевой терапии все еще существует высокий риск того, что некоторые раковые клетки остались, и рак вернется. К тому же, некоторые опухоли головного мозга могут быть доброкачественными в течение многих лет, а затем очень быстро меняют свое поведение и становятся агрессивными.