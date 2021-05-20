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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210520/onkologiya-1733057564.html
Названа главная опасность головной боли
Названа главная опасность головной боли - РИА Новости, 20.05.2021
Названа главная опасность головной боли
Головная боль является распространенным симптомом, сигнализирующим о раке мозга. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британской благотворительной... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T01:33
2021-05-20T01:50
наука
онкология
весь мир
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Головная боль является распространенным симптомом, сигнализирующим о раке мозга. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации Cancer Research.Специалисты настоятельно рекомендуют не откладывать визит к врачу в случае, если раньше проблем с головной болью не возникало. Кроме того, стоит насторожиться, если приступы происходят регулярно, в том числе, по ночам.Среди других признаков смертельно опасного недуга они называют тошноту и проблемы со зрением. Опухоль головного мозга – гетерогенная группа различных внутричерепных образований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга, или возникающих вследствие метастазирования первичной опухоли, находящейся в другом органе.Рак головного мозга трудно лечить, потому что он очень инвазивен. Даже после операции и химиолучевой терапии все еще существует высокий риск того, что некоторые раковые клетки остались, и рак вернется. К тому же, некоторые опухоли головного мозга могут быть доброкачественными в течение многих лет, а затем очень быстро меняют свое поведение и становятся агрессивными.
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онкология, весь мир

Названа главная опасность головной боли

01:33 20.05.2021 (обновлено: 01:50 20.05.2021)
 
© Fotolia / tab62Головная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Fotolia / tab62
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Головная боль является распространенным симптомом, сигнализирующим о раке мозга. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации Cancer Research.
Специалисты настоятельно рекомендуют не откладывать визит к врачу в случае, если раньше проблем с головной болью не возникало. Кроме того, стоит насторожиться, если приступы происходят регулярно, в том числе, по ночам.
Среди других признаков смертельно опасного недуга они называют тошноту и проблемы со зрением.
Опухоль головного мозга – гетерогенная группа различных внутричерепных образований, доброкачественных или злокачественных, возникающих вследствие запуска процесса аномального неконтролируемого деления клеток, которые в прошлом являлись нормальными составляющими самой ткани мозга, или возникающих вследствие метастазирования первичной опухоли, находящейся в другом органе.
Нервные волокна в мозолистом теле, соединяющем левое и правое полушария мозга. Голубой — миелин; пурпурный — клетки — предшественники олигодендроцитов; синий — ядра клеток мозга - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 12:34Наука
Открыт главный фактор старения мозга
Рак головного мозга трудно лечить, потому что он очень инвазивен. Даже после операции и химиолучевой терапии все еще существует высокий риск того, что некоторые раковые клетки остались, и рак вернется. К тому же, некоторые опухоли головного мозга могут быть доброкачественными в течение многих лет, а затем очень быстро меняют свое поведение и становятся агрессивными.
 
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