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В России начались испытания препарата от рака предстательной железы
В России начались испытания препарата от рака предстательной железы - РИА Новости, 20.05.2021
В России начались испытания препарата от рака предстательной железы
Первые клинические испытания препарата для лечения метастатического рака предстательной железы начались в России, у пациентов, получивших препарат, уже есть... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:36
2021-05-20T12:13
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первые клинические испытания препарата для лечения метастатического рака предстательной железы начались в России, у пациентов, получивших препарат, уже есть позитивный эффект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня я впервые могу озвучить, в РФ, (онколог, глава НМИЦ радиологии - ред.) Андрей Дмитриевич Каприн со своими коллегами принимал участие, четыре, по-моему, юридических лица провели первые испытания клинические, ввели пациентам с раком предстательной железы новый препарат на основе лютеция, который позволяет лечить метастатические образования, и получили хороший позитивный эффект", - сказал Мурашко на Московском онкологическом форуме.Он подчеркнул, что у России появляется новый формат лечения метастатических образований рака предстательной железы.
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество

В России начались испытания препарата от рака предстательной железы

11:36 20.05.2021 (обновлено: 12:13 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосковский онкологический форум 2021
Московский онкологический форум 2021 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первые клинические испытания препарата для лечения метастатического рака предстательной железы начались в России, у пациентов, получивших препарат, уже есть позитивный эффект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня я впервые могу озвучить, в РФ, (онколог, глава НМИЦ радиологии - ред.) Андрей Дмитриевич Каприн со своими коллегами принимал участие, четыре, по-моему, юридических лица провели первые испытания клинические, ввели пациентам с раком предстательной железы новый препарат на основе лютеция, который позволяет лечить метастатические образования, и получили хороший позитивный эффект", - сказал Мурашко на Московском онкологическом форуме.
Он подчеркнул, что у России появляется новый формат лечения метастатических образований рака предстательной железы.
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