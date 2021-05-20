https://ria.ru/20210520/nauka-1733094152.html
В России начались испытания препарата от рака предстательной железы
В России начались испытания препарата от рака предстательной железы - РИА Новости, 20.05.2021
В России начались испытания препарата от рака предстательной железы
Первые клинические испытания препарата для лечения метастатического рака предстательной железы начались в России, у пациентов, получивших препарат, уже есть... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:36
2021-05-20T11:36
2021-05-20T12:13
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733100346_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_633e210f7f535c4f3609899d90db43db.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первые клинические испытания препарата для лечения метастатического рака предстательной железы начались в России, у пациентов, получивших препарат, уже есть позитивный эффект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня я впервые могу озвучить, в РФ, (онколог, глава НМИЦ радиологии - ред.) Андрей Дмитриевич Каприн со своими коллегами принимал участие, четыре, по-моему, юридических лица провели первые испытания клинические, ввели пациентам с раком предстательной железы новый препарат на основе лютеция, который позволяет лечить метастатические образования, и получили хороший позитивный эффект", - сказал Мурашко на Московском онкологическом форуме.Он подчеркнул, что у России появляется новый формат лечения метастатических образований рака предстательной железы.
https://ria.ru/20210520/rak-1733067371.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733100346_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3b2a2b68a3c3aa180e097de51e0c36db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, здоровье - общество