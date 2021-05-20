https://ria.ru/20210520/nauka-1733094152.html

В России начались испытания препарата от рака предстательной железы

В России начались испытания препарата от рака предстательной железы - РИА Новости, 20.05.2021

В России начались испытания препарата от рака предстательной железы

Первые клинические испытания препарата для лечения метастатического рака предстательной железы начались в России, у пациентов, получивших препарат, уже есть... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:36

2021-05-20T11:36

2021-05-20T12:13

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первые клинические испытания препарата для лечения метастатического рака предстательной железы начались в России, у пациентов, получивших препарат, уже есть позитивный эффект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня я впервые могу озвучить, в РФ, (онколог, глава НМИЦ радиологии - ред.) Андрей Дмитриевич Каприн со своими коллегами принимал участие, четыре, по-моему, юридических лица провели первые испытания клинические, ввели пациентам с раком предстательной железы новый препарат на основе лютеция, который позволяет лечить метастатические образования, и получили хороший позитивный эффект", - сказал Мурашко на Московском онкологическом форуме.Он подчеркнул, что у России появляется новый формат лечения метастатических образований рака предстательной железы.

https://ria.ru/20210520/rak-1733067371.html

россия

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2021

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россия, михаил мурашко, здоровье - общество