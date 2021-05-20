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В Адыгее осужденный напал с лезвием на сотрудника колонии
В Адыгее осужденный напал с лезвием на сотрудника колонии - РИА Новости, 20.05.2021
В Адыгее осужденный напал с лезвием на сотрудника колонии
Дело завели в Адыгее на осуждённого, который, по данным следствия, ударил инспектора исправительной колонии лезвием, порезав ему руку, сообщает республиканское... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:49
2021-05-20T14:49
2021-05-20T14:49
следственный комитет россии (ск рф)
теучежский район
республика адыгея
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Дело завели в Адыгее на осуждённого, который, по данным следствия, ударил инспектора исправительной колонии лезвием, порезав ему руку, сообщает республиканское СУСК."Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Адыгея, в отношении осужденного возбуждено уголовное дело... По данным следствия осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 1..., расположенной в пгт. Тлюстенхабль Теучежского района, ...находясь на прогулке во дворе исправительного учреждения, в результате неприязненных отношений к инспектору надзора отдела безопасности и с целью дезорганизации нормальной деятельности учреждения нанес сотруднику один удар лезвием в область ладони правой руки, причинив ему физическую боль и повреждение в виде резаной раны", - говорится в сообщении.Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Осуждённому грозит ещё один срок до 5 лет лишения свободы.
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теучежский район
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следственный комитет россии (ск рф), теучежский район, республика адыгея, происшествия