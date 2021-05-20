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Житель Новосибирска пойдет под суд за нападения на женщин в парке
Житель Новосибирска пойдет под суд за нападения на женщин в парке - РИА Новости, 20.05.2021
Житель Новосибирска пойдет под суд за нападения на женщин в парке
Неоднократно судимый 46-летний житель Новосибирска пойдет под суд за нападение на двух женщин в районе парка "Березовая роща" в 2020 году, сообщает следственное РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:01
2021-05-20T10:01
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
дзержинский
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Неоднократно судимый 46-летний житель Новосибирска пойдет под суд за нападение на двух женщин в районе парка "Березовая роща" в 2020 году, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимого 46-летнего мужчины… 19 мая 2021 года уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд города Новосибирска", - говорится в сообщении.По данным СК, в августе 2020 года обвиняемый дважды нападал на женщин на территории и вблизи парка культуры и отдыха "Березовая роща". Первое нападение произошло 8 августа, когда мужчина ночью в состоянии алкогольного опьянения встретил в парке незнакомую женщину с которой попытался познакомиться, но получил отказ."Не смирившись с отказом, обвиняемый напал на потерпевшую со спины, схватил ее руками за шею и стал душить, отчего потерпевшая потеряла сознание, после чего переместил ее тело путем волочения вглубь лесной зоны в ПКиО "Березовая роща", где совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и попытку ее изнасилования", - описали в СК первый эпизод дела.По данным следствия, через несколько дней ночью обвиняемый у парка в безлюдном месте со спины напал на женщину, повалил ее на землю, стал душить, однако та оказала активное сопротивление, и мужчина убежал.В главке МВД ранее сообщали, что в ходе розыска подозреваемого о нападении 8 августа были установлены все возможные граждане, находившиеся в момент совершения преступления в парке, изъяты записи с камер видеонаблюдения, проверены возможные пути следования преступника. В результате чего 22 августа ранее судимый за изнасилование и разбой мужчина был задержан."В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично", - добавили в СК.Мужчину будут судить по статьям УК РФ о попытке изнасилования, насильственных действиях сексуального характера и за разбой.
https://ria.ru/20210429/shkolnitsa-1730436531.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, дзержинский, происшествия

Житель Новосибирска пойдет под суд за нападения на женщин в парке

10:01 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Неоднократно судимый 46-летний житель Новосибирска пойдет под суд за нападение на двух женщин в районе парка "Березовая роща" в 2020 году, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимого 46-летнего мужчины… 19 мая 2021 года уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд города Новосибирска", - говорится в сообщении.
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По данным СК, в августе 2020 года обвиняемый дважды нападал на женщин на территории и вблизи парка культуры и отдыха "Березовая роща". Первое нападение произошло 8 августа, когда мужчина ночью в состоянии алкогольного опьянения встретил в парке незнакомую женщину с которой попытался познакомиться, но получил отказ.
"Не смирившись с отказом, обвиняемый напал на потерпевшую со спины, схватил ее руками за шею и стал душить, отчего потерпевшая потеряла сознание, после чего переместил ее тело путем волочения вглубь лесной зоны в ПКиО "Березовая роща", где совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и попытку ее изнасилования", - описали в СК первый эпизод дела.
По данным следствия, через несколько дней ночью обвиняемый у парка в безлюдном месте со спины напал на женщину, повалил ее на землю, стал душить, однако та оказала активное сопротивление, и мужчина убежал.
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В главке МВД ранее сообщали, что в ходе розыска подозреваемого о нападении 8 августа были установлены все возможные граждане, находившиеся в момент совершения преступления в парке, изъяты записи с камер видеонаблюдения, проверены возможные пути следования преступника. В результате чего 22 августа ранее судимый за изнасилование и разбой мужчина был задержан.
"В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично", - добавили в СК.
Мужчину будут судить по статьям УК РФ о попытке изнасилования, насильственных действиях сексуального характера и за разбой.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскДзержинскийПроисшествия
 
 
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