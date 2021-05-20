https://ria.ru/20210520/napadenie-1733076749.html

Житель Новосибирска пойдет под суд за нападения на женщин в парке

Житель Новосибирска пойдет под суд за нападения на женщин в парке - РИА Новости, 20.05.2021

Житель Новосибирска пойдет под суд за нападения на женщин в парке

Неоднократно судимый 46-летний житель Новосибирска пойдет под суд за нападение на двух женщин в районе парка "Березовая роща" в 2020 году, сообщает следственное РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:01

2021-05-20T10:01

2021-05-20T10:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

дзержинский

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Неоднократно судимый 46-летний житель Новосибирска пойдет под суд за нападение на двух женщин в районе парка "Березовая роща" в 2020 году, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимого 46-летнего мужчины… 19 мая 2021 года уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд города Новосибирска", - говорится в сообщении.По данным СК, в августе 2020 года обвиняемый дважды нападал на женщин на территории и вблизи парка культуры и отдыха "Березовая роща". Первое нападение произошло 8 августа, когда мужчина ночью в состоянии алкогольного опьянения встретил в парке незнакомую женщину с которой попытался познакомиться, но получил отказ."Не смирившись с отказом, обвиняемый напал на потерпевшую со спины, схватил ее руками за шею и стал душить, отчего потерпевшая потеряла сознание, после чего переместил ее тело путем волочения вглубь лесной зоны в ПКиО "Березовая роща", где совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и попытку ее изнасилования", - описали в СК первый эпизод дела.По данным следствия, через несколько дней ночью обвиняемый у парка в безлюдном месте со спины напал на женщину, повалил ее на землю, стал душить, однако та оказала активное сопротивление, и мужчина убежал.В главке МВД ранее сообщали, что в ходе розыска подозреваемого о нападении 8 августа были установлены все возможные граждане, находившиеся в момент совершения преступления в парке, изъяты записи с камер видеонаблюдения, проверены возможные пути следования преступника. В результате чего 22 августа ранее судимый за изнасилование и разбой мужчина был задержан."В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично", - добавили в СК.Мужчину будут судить по статьям УК РФ о попытке изнасилования, насильственных действиях сексуального характера и за разбой.

https://ria.ru/20210429/shkolnitsa-1730436531.html

https://ria.ru/20210419/napadenie-1728992767.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, дзержинский, происшествия