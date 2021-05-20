https://ria.ru/20210520/muzey-1733211665.html

Байден пополнил экспозицию музея восковых фигур в Париже

Байден пополнил экспозицию музея восковых фигур в Париже - РИА Новости, 20.05.2021

Байден пополнил экспозицию музея восковых фигур в Париже

Музей восковых фигур Гревен в Париже представил обновление коллекции, показав в день открытия после пандемии копию 46-го президента США Джо Байдена, в то же... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T03:54

2021-05-20T03:54

2021-05-20T21:55

анастасия иванова

дональд трамп

джо байден

франция

сша

в мире

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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Музей восковых фигур Гревен в Париже представил обновление коллекции, показав в день открытия после пандемии копию 46-го президента США Джо Байдена, в то же время фигура его предшественника Дональда Трампа исчезла с экспозиции, передает корреспондент РИА Новости.Фигура Байдена находится в зале, где воссоздан кабинет президента Франции в Елисейском дворце. Там же позади стола расположился и Эммануэль Макрон, но Байден - на переднем плане, как будто гость в этой ситуации важнее хозяина. Американский лидер стоит, скрестив руки на груди, с широкой улыбкой. На нем темно-синий костюм, белая рубашка, темно-синий в косую голубую полоску галстук. На лацкане пиджака красуется маленький значок в виде флага США. Седые волосы плотно уложены: кажется, что у восковой фигуры они гуще, чем у настоящего Байдена."Делать фигуру господина Байдена было сложно, потому что ее воссоздавали по фото и видео, а это всегда непросто – повторить объем лица, цвет глаз, сделать имплантацию волос, потому что на фотографиях человек может выглядеть по-разному. Но результат оправдал ожидания. Что касается костюма, мы воспроизвели его по недавней официальной фотографии Байдена – это симпатичный темно-синий костюм", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь музея Гревен Вероник Берекз.Поза, по ее словам, была выбрана такая, в какой его можно часто увидеть на фотографиях. Поиск в интернете сразу выдает такой официальный портретный снимок еще от 2013 года, когда Байден был вице-президентом."Лицо с широкой улыбкой, чтобы показать, что это очень позитивный и динамичный человек. В такой сложный для всех период (пандемии) это самый подходящий выбор", - отметила Берекз.Дональда Трампа же из кабинета в Елисее убрали: но не в другой конец экспозиции, как это сделали с другим бывшим президентом США Бараком Обамой, а на склад."Трампа убрали, потому что почти не было места для новых фигур", - сообщил смотритель зала.Обама же обрел место рядом с Мерлин Монро и Элвисом Пресли."Мы всегда убираем фигуры бывших президентов, исключение было сделано для господина Барака Обамы, потому что он является лауреатом Нобелевской премии мира. Кроме того, он является первым темнокожим президентом США", - пояснила пресс-секретарь музея.В ответ на вопрос, почему же тогда оставили бывшего президента Франции Николя Саркози, она сказала, что это было сделано только потому, "что он муж певицы Карлы Бруни, они пара, но не потому, что он бывший президент".Берекз подтвердила сообщения СМИ, что гендиректор музея действительно получил несколько жалоб от людей, недовольных тем, что фигуру Трампа убрали. Ранее сообщалось, что некоторые даже предлагали выкупить ее, однако речь о продаже не идет."Мы не продаем статуи, это не входит в политику музея. Фигура Трампа останется в хранилище музея. Отдельно голову Трампа (как это сделано с рядом других президентов США) мы также не планируем выставлять", - добавила она.Музей Гревен открыл свои двери в среду в рамках второго этапа послабления ограничений во Франции. Посетителей в нем пока мало. Как сообщила РИА Новости смотрительница музея, в первый день тут побывали 135 человек."Посетителей сегодня немного, но мы надеемся, что поток увеличится в выходные", - сказала она.

https://ria.ru/20210319/figura-1602008134.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/tyusso-1582357851.html

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анастасия иванова, дональд трамп, джо байден, франция, сша, в мире