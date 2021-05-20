https://ria.ru/20210520/mozambik-1733062008.html

В Мозамбике бывшая пленница боевиков хочет помочь властям выследить их

В Мозамбике бывшая пленница боевиков хочет помочь властям выследить их - РИА Новости, 20.05.2021

В Мозамбике бывшая пленница боевиков хочет помочь властям выследить их

Девушка, пробывшая более месяца в плену у боевиков в Мозамбике, рассказала РИА Новости, что хочет помочь властям выследить их. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T06:07

2021-05-20T06:07

2021-05-20T06:07

мозамбик

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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Девушка, пробывшая более месяца в плену у боевиков в Мозамбике, рассказала РИА Новости, что хочет помочь властям выследить их.Террористическая группировка ИГ* ранее заявила о захвате города Пальма в Мозамбике, бои за него продолжались с 24 марта. Второго апреля в полиции Мозамбика сообщили РИА Новости, что боевиков в городе больше нет. По данным Международной организации по миграции, число вынужденных покинуть Пальму составило почти 14 тысяч. Как сообщил представитель агентства ООН по делам беженцев Бабар Балох, тысячи людей оказались в этом районе в ловушке.Сюзана, которая работала в департамента здравоохранения Пальмы, рассказала РИА Новости, что была среди 10 девушек, которых боевики похитили ради выкупа, спустя 32 дня в плену ее отпустили. Говоря о своем пребывании в плену, она отметила, что "они (боевики) не издевались, кормили хорошо". При этом они всегда повторяли, что движутся в сторону Зимбабве, где будут убивать людей, вспоминает Сюзана.Девушка рассказала, что хочет помочь властям выследить боевиков. "Я знаю, какие КПП и дороги они используют. Если мне скажут пойти туда пешком и показать, я не соглашусь: я боюсь, что меня убьют. Но я смогу показать их передвижения при помощи авиационных средств", - отметила Сюзана.Бывшая пленница отметила, что боевики передвигаются на транспортных средствах, которые они захватили в Пальме."Они передвигаются ночью. Они не используют основные дороги, а передвигаются по лесным тропам", - сказала Сюзана. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210514/mozambik-1732232006.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210410/terrorizm-1727715340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мозамбик, в мире