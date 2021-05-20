https://ria.ru/20210520/moskva-1733192676.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 20.05.2021
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T19:07
2021-05-20T19:07
2021-05-20T19:07
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Самые большие заторы наблюдаются, в частности, на центральных набережных - Раушской, Софийской, Кремлевской, Москворецкой, а также на Большом Москворецком мосту, на Воздвиженке и Тверской улице. Стоит и Бульварное кольцо от Яузского до Рождественского бульвара, а также от Страстного до Никитского.Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на юге, юго-востоке, востоке и северо-востоке. Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.Отдельные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности на в северной, восточной и юго-восточной частях.В то же время относительно свободны вылетные магистрали, наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе.
https://ria.ru/20210519/shtraf-1732886491.html
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яндекс, москва, общество
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Пробки в Москве
в четверг вечером достигли 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс
. Пробки".
Самые большие заторы наблюдаются, в частности, на центральных набережных - Раушской, Софийской, Кремлевской, Москворецкой, а также на Большом Москворецком мосту, на Воздвиженке и Тверской улице. Стоит и Бульварное кольцо от Яузского до Рождественского бульвара, а также от Страстного до Никитского.
Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на юге, юго-востоке, востоке и северо-востоке. Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.
Отдельные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности на в северной, восточной и юго-восточной частях.
В то же время относительно свободны вылетные магистрали, наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе
.