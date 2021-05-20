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Москалькова поддержала идею ФСИН по рабочим местам для осужденных
Москалькова поддержала идею ФСИН по рабочим местам для осужденных - РИА Новости, 20.05.2021
Москалькова поддержала идею ФСИН по рабочим местам для осужденных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) по увеличению числа... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:33
2021-05-20T11:33
россия
александр калашников
татьяна москалькова
здоровье - общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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КРАСНОЯРСК, – 20 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) по увеличению числа рабочих мест для граждан, которым наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами.Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных для работы в России, куда сейчас приглашают трудовых мигрантов, по его словам, право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас 188 тысяч человек."Поддерживаю инициативу ФСИН по организации работы по увеличению количества рабочих мест для граждан, которым наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами", - сказала Москалькова журналистам.Осужденные на принудительные работы отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах (ИЦ), расположенных в пределах того субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. Они работают и получают зарплату. Есть возможность общения с родственниками. После трети отбытого срока при отсутствии нарушений дисциплины разрешается проживание с семьей.
https://ria.ru/20210520/migranty-1733064470.html
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россия, александр калашников, татьяна москалькова, здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

Москалькова поддержала идею ФСИН по рабочим местам для осужденных

11:33 20.05.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
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КРАСНОЯРСК, – 20 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) по увеличению числа рабочих мест для граждан, которым наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами.
Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных для работы в России, куда сейчас приглашают трудовых мигрантов, по его словам, право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас 188 тысяч человек.
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"Поддерживаю инициативу ФСИН по организации работы по увеличению количества рабочих мест для граждан, которым наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами", - сказала Москалькова журналистам.
Осужденные на принудительные работы отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах (ИЦ), расположенных в пределах того субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. Они работают и получают зарплату. Есть возможность общения с родственниками. После трети отбытого срока при отсутствии нарушений дисциплины разрешается проживание с семьей.
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