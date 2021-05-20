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Рада назначила нового главу Минздрава Украины
Рада назначила нового главу Минздрава Украины - РИА Новости, 20.05.2021
Рада назначила нового главу Минздрава Украины
Парламент Украины по предложению премьера назначил главного санитарного врача страны Виктора Ляшко главой министерства здравоохранения, такое решение в четверг... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:02
2021-05-20T11:02
2021-05-20T11:04
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Парламент Украины по предложению премьера назначил главного санитарного врача страны Виктора Ляшко главой министерства здравоохранения, такое решение в четверг поддержали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.Во вторник Рада на внеочередном заседании уволила с должности главы минздрава Максима Степанова, который возглавлял ведомство больше года."Приоритетом номер один для меня будет преодоление коронавируса. Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать. Но эта пандемия еще не завершилась, и она не последняя. Биологическая безопасность наших граждан станет приоритетом работы нашего министерства. Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемий", - сказал Ляшко, выступая в парламенте.Ляшко родился 24 апреля 1980 года в селе Осова Дубровицкого района Ровенской области. В 2003 году окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца. С февраля 2020 года занимал должность главного санитарно-эпидемиологического врача Украины, заместителя министра здравоохранения.
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украина, в мире
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости.
Парламент Украины
по предложению премьера назначил главного санитарного врача страны Виктора Ляшко
главой министерства здравоохранения, такое решение в четверг поддержали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Во вторник Рада на внеочередном заседании уволила с должности главы минздрава Максима Степанова
, который возглавлял ведомство больше года.
"Приоритетом номер один для меня будет преодоление коронавируса. Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать. Но эта пандемия еще не завершилась, и она не последняя. Биологическая безопасность наших граждан станет приоритетом работы нашего министерства. Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных болезней и эпидемий", - сказал Ляшко, выступая в парламенте.
Ляшко родился 24 апреля 1980 года в селе Осова Дубровицкого района Ровенской области. В 2003 году окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца. С февраля 2020 года занимал должность главного санитарно-эпидемиологического врача Украины, заместителя министра здравоохранения.