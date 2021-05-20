https://ria.ru/20210520/metallurgiya-1733052935.html

СП предложила дать металлургам вычет по НДПИ на геологоразведку

СП предложила дать металлургам вычет по НДПИ на геологоразведку - РИА Новости, 20.05.2021

СП предложила дать металлургам вычет по НДПИ на геологоразведку

Счетная палата РФ предлагает ввести вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горно-металлургических компаний, которые инвестируют в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T00:22

2021-05-20T00:22

2021-05-20T00:22

россия

счетная палата рф

экономика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Счетная палата РФ предлагает ввести вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горно-металлургических компаний, которые инвестируют в геологоразведку. Соответствующее приложение содержится в отчете по итогам проверки эффективности системы управления государственным фондом недр за 2018-2020 годы.Аудиторы предлагают внести изменения в налоговый кодекс РФ "в части установления в качестве стимулирующей меры налогового вычета по НДПИ на сумму подтвержденных расходов, направленных недропользователями в отчетном периоде на ГРР, поисковые и оценочные работы, с применением коэффициентов для вычета в случае постановки на государственный баланс запасов промышленных категорий".Счетная палата отмечает, что внесенные в 2020 году поправки в Налоговый кодекс увеличили НДПИ для руд цветных и черных металлов в 3,5 раза. В результате налоговая нагрузка на горно-металлургические компании вырастет, инвестиционный потенциал сократится, и предприятия потеряют стимулы к проведению рискованных, не гарантирующих положительного результата геологоразведочных работ, говорится в отчете."Вопрос увеличения ставки НДПИ требует отдельного внимания, поскольку существует риск снижения в целом инвестиционного потенциала предприятий, осуществляющих добычу руд цветных и черных металлов, сокращения объемов геологоразведочных работ за счет частных инвестиций", - говорится в документе."Снижение уровня инвестиций в геологическое изучение недр приведет к последующей отрицательной динамике состояния государственного баланса запасов полезных ископаемых. Высокая налоговая нагрузка на недропользование в конечном итоге скажется на снижении доходов федерального бюджета из-за падения спроса на новые месторождения вследствие значительного удорожания их освоения и резкого увеличения стартового размера разового платежа за пользование недрами (рассчитывается с учетом величины суммы НДПИ)", - отмечает контрольное ведомство.

https://realty.ria.ru/20210517/metallurgi-1732626302.html

https://ria.ru/20201222/fnb-1590381489.html

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