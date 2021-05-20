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В Кремле не стали комментировать слова Пригожина о "Медузе"*
В Кремле не стали комментировать слова Пригожина о "Медузе"* - РИА Новости, 20.05.2021
В Кремле не стали комментировать слова Пригожина о "Медузе"*
Российские граждане и предприниматели могут иметь свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:23
2021-05-20T13:25
евгений пригожин
дмитрий песков
медиа - общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские граждане и предприниматели могут иметь свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле комментировать слова бизнесмена Евгения Пригожина насчет издания "Медуза"* не будут.Издание "Медуза"* опубликовало ответ бизнесмена Евгения Пригожина на свой запрос, где тот высказался о статусе СМИ."Безусловно, мы не хотим комментировать заявление граждан РФ или предпринимателей РФ. У них может быть своя точка зрения. И она имеет место быть, если она не противоречит законодательству РФ", - сказал он, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с утверждением, что журналисты признанных иноагентами СМИ являются врагами народа, и допустимы ли такие сравнения.Комментируя статус иноагента издания "Медуза"*, Песков заявил, что участие этого СМИ в кремлевском брифинге подтверждает, что такой статус не мешает работе издания."Я могу это прокомментировать тем, что мы сейчас с вами разговариваем. Вот только этим", - сказал он на просьбу прокомментировать помеху статуса работы журналистов, поскольку спикеры не хотят общаться, чтобы не ассоциироваться с иноагентом.Песков добавил, что Кремль никого не объявляет ни недружественными государствами, ни иностранными агентами. "В первом случае это делает правительство, во втором - Минюст. Поэтому не нужно задавать вопросы в этом плане Кремлю. Почему это делается? Потому что есть те СМИ, которые являются иностранными агентами, они получают деньги из-за рубежа. И если вы или занимаетесь политикой, или ваши действия имеют отношения к политике, или вы занимаетесь распространением информации, то вы получаете статус иностранного агента. И если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то так надо и назвать - недружественным государством", - пояснил он.Минюст РФ объявил о внесении "Медузы"* (компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии) в список СМИ-иностранных агентов 23 апреля.После этого "Медуза"* сообщила о страхе потерять значительную часть рекламодателей из-за статуса иностранного агента, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания". В публикации от имени главного редактора Ивана Колпакова указано, что у "Медузы"* сейчас нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".* СМИ, признанное в России иностранным агентом
https://ria.ru/20210519/lavrov-1732905629.html
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евгений пригожин, дмитрий песков, медиа - общество

В Кремле не стали комментировать слова Пригожина о "Медузе"*

13:23 20.05.2021 (обновлено: 13:25 20.05.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские граждане и предприниматели могут иметь свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле комментировать слова бизнесмена Евгения Пригожина насчет издания "Медуза"* не будут.
Издание "Медуза"* опубликовало ответ бизнесмена Евгения Пригожина на свой запрос, где тот высказался о статусе СМИ.
"Безусловно, мы не хотим комментировать заявление граждан РФ или предпринимателей РФ. У них может быть своя точка зрения. И она имеет место быть, если она не противоречит законодательству РФ", - сказал он, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с утверждением, что журналисты признанных иноагентами СМИ являются врагами народа, и допустимы ли такие сравнения.
Комментируя статус иноагента издания "Медуза"*, Песков заявил, что участие этого СМИ в кремлевском брифинге подтверждает, что такой статус не мешает работе издания.
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"Я могу это прокомментировать тем, что мы сейчас с вами разговариваем. Вот только этим", - сказал он на просьбу прокомментировать помеху статуса работы журналистов, поскольку спикеры не хотят общаться, чтобы не ассоциироваться с иноагентом.
Песков добавил, что Кремль никого не объявляет ни недружественными государствами, ни иностранными агентами. "В первом случае это делает правительство, во втором - Минюст. Поэтому не нужно задавать вопросы в этом плане Кремлю. Почему это делается? Потому что есть те СМИ, которые являются иностранными агентами, они получают деньги из-за рубежа. И если вы или занимаетесь политикой, или ваши действия имеют отношения к политике, или вы занимаетесь распространением информации, то вы получаете статус иностранного агента. И если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то так надо и назвать - недружественным государством", - пояснил он.
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Минюст РФ объявил о внесении "Медузы"* (компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии) в список СМИ-иностранных агентов 23 апреля.
После этого "Медуза"* сообщила о страхе потерять значительную часть рекламодателей из-за статуса иностранного агента, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания". В публикации от имени главного редактора Ивана Колпакова указано, что у "Медузы"* сейчас нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".
* СМИ, признанное в России иностранным агентом
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Евгений ПригожинДмитрий ПесковМедиа - Общество
 
 
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