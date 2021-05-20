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Онлайн-конференция о литературной дипломатии

Онлайн-конференция о литературной дипломатии - РИА Новости, 20.05.2021

Онлайн-конференция о литературной дипломатии

28 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Литературная дипломатия: как цитаты меняют мир".

2021-05-20T15:19

2021-05-20T15:19

2021-05-20T15:19

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Задать вопросУчастники:- директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Дмитрий БАК;- директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений БОГАТЫРЕВ; - советник Группы стратегического видения "Россия – исламский мир", главный специалист службы внешних коммуникаций телеканала RT Анна БЕЛИКОВА.Модератор – руководитель Пушкинских проектов Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Эльмира АФАНАСЬЕВА. Мероприятие состоится в рамках Костомаровского форума, учрежденного Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина в память об основателе – академике В.Г. Костомарове.Речь пойдет о роли художественной литературы в современном мире, о взаимодействии таких понятий, как культурная и литературная дипломатия, о художественных произведениях, оказавшихся в эпицентре политической коммуникации последнего десятилетия. Ключевой темой дискуссии станет выявление механизмов цитирования литературной классики, которые могут привести к обострению или нейтрализации конфликтов. Также будет рассмотрен вопрос осмысления художественной литературы как ценностного кода, в том числе с позиций соотечественников, проживающих за рубежом.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы