Онлайн-конференция о литературной дипломатии
28 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Литературная дипломатия: как цитаты меняют мир".
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Участники:
- директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Дмитрий БАК;
- директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений БОГАТЫРЕВ;
- советник Группы стратегического видения "Россия – исламский мир", главный специалист службы внешних коммуникаций телеканала RT Анна БЕЛИКОВА.
Модератор – руководитель Пушкинских проектов Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Эльмира АФАНАСЬЕВА.
Мероприятие состоится в рамках Костомаровского форума, учрежденного Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина в память об основателе – академике В.Г. Костомарове.
Речь пойдет о роли художественной литературы в современном мире, о взаимодействии таких понятий, как культурная и литературная дипломатия, о художественных произведениях, оказавшихся в эпицентре политической коммуникации последнего десятилетия. Ключевой темой дискуссии станет выявление механизмов цитирования литературной классики, которые могут привести к обострению или нейтрализации конфликтов. Также будет рассмотрен вопрос осмысления художественной литературы как ценностного кода, в том числе с позиций соотечественников, проживающих за рубежом.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Дмитрий БАК;
- директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений БОГАТЫРЕВ;
- советник Группы стратегического видения "Россия – исламский мир", главный специалист службы внешних коммуникаций телеканала RT Анна БЕЛИКОВА.
Модератор – руководитель Пушкинских проектов Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Эльмира АФАНАСЬЕВА.
Мероприятие состоится в рамках Костомаровского форума, учрежденного Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина в память об основателе – академике В.Г. Костомарове.
Речь пойдет о роли художественной литературы в современном мире, о взаимодействии таких понятий, как культурная и литературная дипломатия, о художественных произведениях, оказавшихся в эпицентре политической коммуникации последнего десятилетия. Ключевой темой дискуссии станет выявление механизмов цитирования литературной классики, которые могут привести к обострению или нейтрализации конфликтов. Также будет рассмотрен вопрос осмысления художественной литературы как ценностного кода, в том числе с позиций соотечественников, проживающих за рубежом.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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