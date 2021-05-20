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Шоубиз
https://ria.ru/20210520/lazarev-1733096984.html
Лазарев попросил Кудрявцеву снять с него "проклятье"
Лазарев попросил Кудрявцеву снять с него "проклятье" - РИА Новости, 20.05.2021
Лазарев попросил Кудрявцеву снять с него "проклятье"
Сергей Лазарев разместил в сторис Instagram шуточный пост с обращением к своей экс-возлюбленной Лере Кудрявцевой с просьбой снять с него "проклятье", которое... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:22
2021-05-20T14:22
отношения
знаменитости
звезды
иван ургант
шоубиз
лера кудрявцева
шоу-бизнес
сергей лазарев
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Сергей Лазарев разместил в сторис Instagram шуточный пост с обращением к своей экс-возлюбленной Лере Кудрявцевой с просьбой снять с него "проклятье", которое никак не дает певцу устроить личную жизнь.Телеведущая, которой 19 мая исполнилось 50 лет, стала гостьей шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.Во время беседы Иван Ургант задал имениннице вопрос: "Почему после расставания с тобой у Сергея Лазарева не было громких публичных романов? И можешь ли ты сейчас прочитать это заклинание и снять его?" Таким образом ведущий, видимо, намекнул на то, что Лера певца "приворожила".Оказалось, Лазарев смотрел эту передачу. Певец тут уже шутливо отреагировал на слова Леры в своем Instagram.Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встречались с 2008 года в течение примерно четырех лет. Несмотря на то, что как пара они расстались, им удалось сохранить дружеские отношения. Вскоре после разрыва с музыкантом телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который на 16 лет моложе супруги. В этом браке она родила дочь. Лазарев тоже стал отцом, причем, дважды: артист воспитывает мальчика и девочку.
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отношения, знаменитости, звезды, иван ургант, лера кудрявцева, шоу-бизнес, сергей лазарев

Лазарев попросил Кудрявцеву снять с него "проклятье"

14:22 20.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве
Певец Сергей Лазарев перед вручением музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Сергей Лазарев разместил в сторис Instagram шуточный пост с обращением к своей экс-возлюбленной Лере Кудрявцевой с просьбой снять с него "проклятье", которое никак не дает певцу устроить личную жизнь.
© Фото : lazarevsergeyСкрин сторис из инстаграма Сергея Лазарева
Скрин сторис из инстаграма Сергея Лазарева - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : lazarevsergey
Скрин сторис из инстаграма Сергея Лазарева
Телеведущая, которой 19 мая исполнилось 50 лет, стала гостьей шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Во время беседы Иван Ургант задал имениннице вопрос: "Почему после расставания с тобой у Сергея Лазарева не было громких публичных романов? И можешь ли ты сейчас прочитать это заклинание и снять его?" Таким образом ведущий, видимо, намекнул на то, что Лера певца "приворожила".

"Ну, Вань, бывают женщины, после которых у мужчины не складывается никак. Это как-то называется...", — с улыбкой отреагировала на вопрос Кудрявцева.

Оказалось, Лазарев смотрел эту передачу. Певец тут уже шутливо отреагировал на слова Леры в своем Instagram.
"Кудрявцева, сними проклятье уже!" — написал бронзовый призер Евровидения, сопроводив публикацию смеющимися эмодзи.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встречались с 2008 года в течение примерно четырех лет. Несмотря на то, что как пара они расстались, им удалось сохранить дружеские отношения.
Вскоре после разрыва с музыкантом телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который на 16 лет моложе супруги. В этом браке она родила дочь.
Лазарев тоже стал отцом, причем, дважды: артист воспитывает мальчика и девочку.
Певец Сергей Лазарев на церемонии вручения русской музыкальной премии канала RU.TV - РИА Новости, 1920, 06.12.2019
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ШоубизотношенияЗнаменитостизвездыИван УргантЛера КудрявцеваШоу-бизнесСергей Лазарев
 
 
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