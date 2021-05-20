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Лазарев попросил Кудрявцеву снять с него "проклятье"
Лазарев попросил Кудрявцеву снять с него "проклятье" - РИА Новости, 20.05.2021
Лазарев попросил Кудрявцеву снять с него "проклятье"
Сергей Лазарев разместил в сторис Instagram шуточный пост с обращением к своей экс-возлюбленной Лере Кудрявцевой с просьбой снять с него "проклятье", которое... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:22
2021-05-20T14:22
2021-05-20T14:22
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шоу-бизнес
сергей лазарев
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Сергей Лазарев разместил в сторис Instagram шуточный пост с обращением к своей экс-возлюбленной Лере Кудрявцевой с просьбой снять с него "проклятье", которое никак не дает певцу устроить личную жизнь.Телеведущая, которой 19 мая исполнилось 50 лет, стала гостьей шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.Во время беседы Иван Ургант задал имениннице вопрос: "Почему после расставания с тобой у Сергея Лазарева не было громких публичных романов? И можешь ли ты сейчас прочитать это заклинание и снять его?" Таким образом ведущий, видимо, намекнул на то, что Лера певца "приворожила".Оказалось, Лазарев смотрел эту передачу. Певец тут уже шутливо отреагировал на слова Леры в своем Instagram.Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встречались с 2008 года в течение примерно четырех лет. Несмотря на то, что как пара они расстались, им удалось сохранить дружеские отношения. Вскоре после разрыва с музыкантом телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который на 16 лет моложе супруги. В этом браке она родила дочь. Лазарев тоже стал отцом, причем, дважды: артист воспитывает мальчика и девочку.
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отношения, знаменитости, звезды, иван ургант, лера кудрявцева, шоу-бизнес, сергей лазарев
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Сергей Лазарев разместил в сторис Instagram шуточный пост с обращением к своей экс-возлюбленной Лере Кудрявцевой с просьбой снять с него "проклятье", которое никак не дает певцу устроить личную жизнь.
Телеведущая, которой 19 мая исполнилось 50 лет, стала
гостьей шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Во время беседы Иван Ургант задал имениннице вопрос: "Почему после расставания с тобой у Сергея Лазарева не было громких публичных романов? И можешь ли ты сейчас прочитать это заклинание и снять его?" Таким образом ведущий, видимо, намекнул на то, что Лера певца "приворожила".
"Ну, Вань, бывают женщины, после которых у мужчины не складывается никак. Это как-то называется...", — с улыбкой отреагировала на вопрос Кудрявцева.
Оказалось, Лазарев смотрел эту передачу. Певец тут уже шутливо отреагировал на слова Леры в своем Instagram.
"Кудрявцева, сними проклятье уже!" — написал бронзовый призер Евровидения, сопроводив публикацию смеющимися эмодзи.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встречались с 2008 года в течение примерно четырех лет. Несмотря на то, что как пара они расстались, им удалось сохранить дружеские отношения.
Вскоре после разрыва с музыкантом телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который на 16 лет моложе супруги. В этом браке она родила дочь.
Лазарев тоже стал отцом, причем, дважды: артист воспитывает мальчика и девочку.