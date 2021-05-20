Лавров призвал рассматривать Арктику как территорию мира и стабильности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике
РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Москва считает важным распространить позитивные взаимоотношения стран Арктического совета на военную сферу, наладить диалог в этой области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Арктика - территория мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. И констатируем, что такой же позиции придерживаются все наши партнеры. Я убежден, что только через сотрудничество можно обеспечить процветание Арктики. Важно распространять позитивные взаимоотношения стран-членов Арктического совета и на военную сферу, о чем мы не раз говорили, прежде всего через возобновление многостороннего диалога арктических государств по линии генеральных штабов Вооруженных сил", - сказал Лавров, выступая на министерском заседании Арктического совета.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.