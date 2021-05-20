https://ria.ru/20210520/lavrov-1733125533.html

Лавров не успеет на заседание оргкомитета "Победа", сообщил Песков

Лавров не успеет на заседание оргкомитета "Победа", сообщил Песков - РИА Новости, 20.05.2021

Лавров не успеет на заседание оргкомитета "Победа", сообщил Песков

Вместо главы МИД России Сергея Лаврова на заседании оргкомитета "Победа" с участием президента РФ Владимира Путина выступит замминистра Михаил Богданов, министр РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:40

2021-05-20T13:40

2021-05-20T13:42

россия

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сергей лавров

арктический совет

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вместо главы МИД России Сергея Лаврова на заседании оргкомитета "Победа" с участием президента РФ Владимира Путина выступит замминистра Михаил Богданов, министр не успевает вернуться из Рейкьявика, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы ранее анонсировали Лаврова, но вместо него будет выступать Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел. Лавров не успевает вернуться в Москву и принять участие в этом важном мероприятии", - сказал Песков журналистам в четверг.Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в четверг проведет заседание оргкомитета "Победа", на котором будет обсуждаться ход выполнения федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". О реализации этой программы должны докладывать министр обороны России Сергей Шойгу и - как ожидалось - Лавров.Ранее на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике состоялась встреча Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры начались вечером в среду - около полуночи по московскому времени - и продлились почти два часа.

https://ria.ru/20210520/lavrov-1733110060.html

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россия, энтони блинкен, сергей лавров, арктический совет, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика