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Лавров не успеет на заседание оргкомитета "Победа", сообщил Песков
Лавров не успеет на заседание оргкомитета "Победа", сообщил Песков - РИА Новости, 20.05.2021
Лавров не успеет на заседание оргкомитета "Победа", сообщил Песков
Вместо главы МИД России Сергея Лаврова на заседании оргкомитета "Победа" с участием президента РФ Владимира Путина выступит замминистра Михаил Богданов, министр РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:40
2021-05-20T13:42
россия
энтони блинкен
сергей лавров
арктический совет
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вместо главы МИД России Сергея Лаврова на заседании оргкомитета "Победа" с участием президента РФ Владимира Путина выступит замминистра Михаил Богданов, министр не успевает вернуться из Рейкьявика, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы ранее анонсировали Лаврова, но вместо него будет выступать Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел. Лавров не успевает вернуться в Москву и принять участие в этом важном мероприятии", - сказал Песков журналистам в четверг.Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в четверг проведет заседание оргкомитета "Победа", на котором будет обсуждаться ход выполнения федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". О реализации этой программы должны докладывать министр обороны России Сергей Шойгу и - как ожидалось - Лавров.Ранее на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике состоялась встреча Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры начались вечером в среду - около полуночи по московскому времени - и продлились почти два часа.
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, арктический совет, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика

Лавров не успеет на заседание оргкомитета "Победа", сообщил Песков

13:40 20.05.2021 (обновлено: 13:42 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вместо главы МИД России Сергея Лаврова на заседании оргкомитета "Победа" с участием президента РФ Владимира Путина выступит замминистра Михаил Богданов, министр не успевает вернуться из Рейкьявика, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы ранее анонсировали Лаврова, но вместо него будет выступать Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел. Лавров не успевает вернуться в Москву и принять участие в этом важном мероприятии", - сказал Песков журналистам в четверг.
Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в четверг проведет заседание оргкомитета "Победа", на котором будет обсуждаться ход выполнения федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". О реализации этой программы должны докладывать министр обороны России Сергей Шойгу и - как ожидалось - Лавров.
Ранее на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике состоялась встреча Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры начались вечером в среду - около полуночи по московскому времени - и продлились почти два часа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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РоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровАрктический советДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАПолитика
 
 
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