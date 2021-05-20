Лавров не успеет на заседание оргкомитета "Победа", сообщил Песков
13:40 20.05.2021 (обновлено: 13:42 20.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вместо главы МИД России Сергея Лаврова на заседании оргкомитета "Победа" с участием президента РФ Владимира Путина выступит замминистра Михаил Богданов, министр не успевает вернуться из Рейкьявика, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы ранее анонсировали Лаврова, но вместо него будет выступать Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел. Лавров не успевает вернуться в Москву и принять участие в этом важном мероприятии", - сказал Песков журналистам в четверг.
Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в четверг проведет заседание оргкомитета "Победа", на котором будет обсуждаться ход выполнения федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". О реализации этой программы должны докладывать министр обороны России Сергей Шойгу и - как ожидалось - Лавров.
Ранее на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике состоялась встреча Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры начались вечером в среду - около полуночи по московскому времени - и продлились почти два часа.
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