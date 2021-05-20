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Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном
Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном - РИА Новости, 20.05.2021
Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном
Глава МИД РФ Сергей Лавров уже доложил президенту России Владимиру Путину о своих переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые состоялись в среду в РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:47
2021-05-20T12:47
россия
энтони блинкен
сергей лавров
дмитрий песков
сша
политика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже доложил президенту России Владимиру Путину о своих переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые состоялись в среду в Рейкьявике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Министр иностранных дел незамедлительно докладывает президенту о всех контактах", - сказал Песков журналистам в ответ, планировался ли отдельный доклад Лаврова по итогам переговоров.На уточняющий вопрос, значит ли это, что министр уже доложил, Песков ответил утвердительно. "Конечно", - сказал он.
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, дмитрий песков, сша, политика

Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном

12:47 20.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже доложил президенту России Владимиру Путину о своих переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые состоялись в среду в Рейкьявике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Министр иностранных дел незамедлительно докладывает президенту о всех контактах", - сказал Песков журналистам в ответ, планировался ли отдельный доклад Лаврова по итогам переговоров.
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
10:33Сказано в эфире
"Сделан первый маленький шажок". Эксперт о встрече Лаврова и Блинкена
На уточняющий вопрос, значит ли это, что министр уже доложил, Песков ответил утвердительно. "Конечно", - сказал он.
 
РоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровДмитрий ПесковСШАПолитика
 
 
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