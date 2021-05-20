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Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном
Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном - РИА Новости, 20.05.2021
Лавров доложил Путину о переговорах с Блинкеном
Глава МИД РФ Сергей Лавров уже доложил президенту России Владимиру Путину о своих переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые состоялись в среду в РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:47
2021-05-20T12:47
2021-05-20T12:47
россия
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сергей лавров
дмитрий песков
сша
политика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже доложил президенту России Владимиру Путину о своих переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые состоялись в среду в Рейкьявике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Министр иностранных дел незамедлительно докладывает президенту о всех контактах", - сказал Песков журналистам в ответ, планировался ли отдельный доклад Лаврова по итогам переговоров.На уточняющий вопрос, значит ли это, что министр уже доложил, Песков ответил утвердительно. "Конечно", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/lavrov-1733082378.html
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, дмитрий песков, сша, политика