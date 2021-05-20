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Лавров встретится с главами МИД Исландии, Норвегии, Канады и Финляндии
Лавров встретится с главами МИД Исландии, Норвегии, Канады и Финляндии - РИА Новости, 20.05.2021
Лавров встретится с главами МИД Исландии, Норвегии, Канады и Финляндии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встретится с главами МИД Канады, Исландии, Норвегии и Финляндии, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:33
2021-05-20T10:34
россия
мария захарова
сергей лавров
арктический совет
мид канады
исландия
канада
финляндия
политика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встретится с главами МИД Канады, Исландии, Норвегии и Финляндии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев.Live"."Будет двусторонняя повестка с Исландией, потому что это также визит, будет встреча с министром иностранных дел этого государства и с руководством этой страны. Также на полях министерского заседания Арктического совета состоятся встречи с коллегами Сергея Викторовича из Норвегии, Канады и Финляндии", - сказала она.Лавров в четверг примет участие в министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике, где объявит о переходе председательства в Арктическом совете к России.
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россия, мария захарова, сергей лавров, арктический совет, мид канады, исландия, канада, финляндия, политика

Лавров встретится с главами МИД Исландии, Норвегии, Канады и Финляндии

10:33 20.05.2021 (обновлено: 10:34 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом. - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встретится с главами МИД Канады, Исландии, Норвегии и Финляндии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев.Live".
"Будет двусторонняя повестка с Исландией, потому что это также визит, будет встреча с министром иностранных дел этого государства и с руководством этой страны. Также на полях министерского заседания Арктического совета состоятся встречи с коллегами Сергея Викторовича из Норвегии, Канады и Финляндии", - сказала она.
Лавров в четверг примет участие в министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике, где объявит о переходе председательства в Арктическом совете к России.
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровАрктический советМИД КанадыИсландияКанадаФинляндияПолитика
 
 
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