https://ria.ru/20210520/laboratoriya-1733169210.html
Компания "Швабе" может построить лабораторию на базе онкоцентра в Пензе
Компания "Швабе" может построить лабораторию на базе онкоцентра в Пензе - РИА Новости, 20.05.2021
Компания "Швабе" может построить лабораторию на базе онкоцентра в Пензе
Компания "Швабе" (дочерняя компания "Ростеха") рассматривает возможность строительства лабораторно-диагностического комплекса на территории онкологического... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:13
2021-05-20T17:13
2021-05-20T17:13
пензенская область
олег мельниченко
алексей патрикеев
здоровье - общество
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пензенская область
тамбов
общество
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ПЕНЗА, 20 мая - РИА Новости. Компания "Швабе" (дочерняя компания "Ростеха") рассматривает возможность строительства лабораторно-диагностического комплекса на территории онкологического центра в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона.Врио губернатора Олег Мельниченко и гендиректор "Швабе" Алексей Патрикеев в четверг на встрече в Пензе обсудили возможность реализации проекта строительства такого лабораторно-диагностического комплекса."Организация централизованной диагностической помощи позволит выявлять различные виды заболеваний. Планируется, что в состав корпуса войдут гематологический центр, дневной стационар, несколько лабораторий и отделений диагностики", - говорится в сообщении.Также стороны обсудили вопрос создания центра ПЭТ/КТ, договоренность о строительстве которого была достигнута ранее."Было запланировано осуществить проект с компанией "Швабе" на основе государственно-частного партнерства… Мы посмотрели все риски, представленные расчеты. Нам надо обсудить возможность снижения стоимости объекта, дополнительно проанализировать тариф на одну процедуру", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба."Исследования на ПЭТ/КТ позволяют выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. Это способствует увеличению продолжительность жизни и снижению уровня смертности населения. Сейчас такие исследования проводятся в Тамбове, а для жителей нашего региона это не очень удобно. Хотелось бы развернуть подобные возможности на территории Пензенской области", - отметил врио главы региона.В пресс-службе отметили, что представители инвестора ставят общей целью проекта снижение уровня заболеваемости онкологией в Пензенской области и выразили готовность реализовать проект и управлять им после передачи региону, а также предоставить оборудование, которое будет обеспечивать все потребности центра в рамках государственно-частного партнерства.Уточняется, что также стороны рассмотрели вопрос поставки в регион специализированных автомобилей скорой помощи и другого медицинского оборудования.
https://ria.ru/20210420/mebel-1729171293.html
https://ria.ru/20210414/sotrudnichestvo-1728299132.html
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олег мельниченко, алексей патрикеев, здоровье - общество, ростех, пенза, пензенская область, тамбов, общество
ПЕНЗА, 20 мая - РИА Новости.
Компания "Швабе" (дочерняя компания "Ростеха
") рассматривает возможность строительства лабораторно-диагностического комплекса на территории онкологического центра в Пензе
, сообщила пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора Олег Мельниченко
и гендиректор "Швабе" Алексей Патрикеев
в четверг на встрече в Пензе обсудили возможность реализации проекта строительства такого лабораторно-диагностического комплекса.
"Организация централизованной диагностической помощи позволит выявлять различные виды заболеваний. Планируется, что в состав корпуса войдут гематологический центр, дневной стационар, несколько лабораторий и отделений диагностики", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили вопрос создания центра ПЭТ/КТ, договоренность о строительстве которого была достигнута ранее.
"Было запланировано осуществить проект с компанией "Швабе" на основе государственно-частного партнерства… Мы посмотрели все риски, представленные расчеты. Нам надо обсудить возможность снижения стоимости объекта, дополнительно проанализировать тариф на одну процедуру", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
"Исследования на ПЭТ/КТ позволяют выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. Это способствует увеличению продолжительность жизни и снижению уровня смертности населения. Сейчас такие исследования проводятся в Тамбове
, а для жителей нашего региона это не очень удобно. Хотелось бы развернуть подобные возможности на территории Пензенской области", - отметил врио главы региона.
В пресс-службе отметили, что представители инвестора ставят общей целью проекта снижение уровня заболеваемости онкологией в Пензенской области
и выразили готовность реализовать проект и управлять им после передачи региону, а также предоставить оборудование, которое будет обеспечивать все потребности центра в рамках государственно-частного партнерства.
Уточняется, что также стороны рассмотрели вопрос поставки в регион специализированных автомобилей скорой помощи и другого медицинского оборудования.