https://ria.ru/20210520/krym-1733093317.html
В Госдуме оценили законопроект США о запрете признавать Крым российским
В Госдуме оценили законопроект США о запрете признавать Крым российским - РИА Новости, 20.05.2021
В Госдуме оценили законопроект США о запрете признавать Крым российским
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя американский законопроект о запрете признавать суверенитет России на Крымом, подчеркнул, что РФ не нуждается в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:31
2021-05-20T11:31
2021-05-20T11:31
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руслан бальбек
республика крым
сша
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя американский законопроект о запрете признавать суверенитет России на Крымом, подчеркнул, что РФ не нуждается в чьих-либо признаниях.Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название "Закон о непризнании аннексии Крыма"."А мы и не нуждаемся в чьих-либо признаниях, тем более от США. Вашингтон признает только одну Россию - голодающую, разваленную и разоруженную. Запад в принципе не считает, что Россия должна быть суверенным государством, у неё есть право только прислуживать коллективному Западу, что нам сейчас активно демонстрирует Украина. Но мы по натуре не лакеи, и поэтому угодничества от нас не дождутся. Не признаете Крым - ничего страшного, но при переходе границы или вхождении в воздушное или морское пространство сразу станет понятно, чей Крым - не на бумаге, а на деле", - сказал Бальбек РИА Новости.
https://ria.ru/20210520/krym-1733085382.html
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россия, руслан бальбек, республика крым, сша, в мире