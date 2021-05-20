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Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж - РИА Новости, 20.05.2021
Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
Чрезмерное использование заемов при операциях с криптовалютами стало основной причиной недавних сбоев в работе крупнейших мировых криптовалютных бирж, заявил... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T02:39
2021-05-20T02:39
сша
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Чрезмерное использование заемов при операциях с криптовалютами стало основной причиной недавних сбоев в работе крупнейших мировых криптовалютных бирж, заявил РИА Новости генеральный директор агрегатора криптовалютных данных CoinGecko Бобби Онг.Ранее криптобиржи Binance, Coinbase, столкнулись с перебоями в работе на фоне обвала криптовалют. В частности, биткоин упал примерно на 30% и впервые с 25 января достиг 30 тысяч долларов. Отключение сайта криптовалютных бирж было вызвано массовыми распродажами криптовалют.По словам Онга, в последние недели стоимость криптовалют росла "слишком быстро и сильно". Он отметил, что такая ситуация не могла продолжаться слишком долго.По словам эксперта, несмотря на колебания стоимости биткоина, курс криптовалюты все еще может достичь 100 тысяч долларов."Максимальную стоимость биткоина в 64 тысячи долларов США мы наблюдали в середине апреля. Я думаю, что биткоин все еще может достигнуть цены в 100 тысяч долларов. А эти колебания являются нормальной и неотъемлемой частью работы криптовалютных рынков", - сказал Онг. Он добавил, что таким криптовалютам, как биткоин или Ethereum, все еще "можно доверять".
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сша, экономика

Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж

02:39 20.05.2021
 
© Depositphotos / ScharfsinnМайнинг криптовалюты
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Depositphotos / Scharfsinn
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Чрезмерное использование заемов при операциях с криптовалютами стало основной причиной недавних сбоев в работе крупнейших мировых криптовалютных бирж, заявил РИА Новости генеральный директор агрегатора криптовалютных данных CoinGecko Бобби Онг.
Ранее криптобиржи Binance, Coinbase, столкнулись с перебоями в работе на фоне обвала криптовалют. В частности, биткоин упал примерно на 30% и впервые с 25 января достиг 30 тысяч долларов. Отключение сайта криптовалютных бирж было вызвано массовыми распродажами криптовалют.
"Основной причиной резкого падения стоимости (криптовалют) стала ликвидация позиций трейдеров, которые используют при операциях с криптовалютой кредитное плечо (заемы у брокера с целью проведения операции с активами). Чрезмерное использование кредитного плеча привело к ликвидации позиций трейдеров, однако это было необходимо, чтобы вывести цену криптовалют на здоровый уровень", - заявил эксперт.
По словам Онга, в последние недели стоимость криптовалют росла "слишком быстро и сильно". Он отметил, что такая ситуация не могла продолжаться слишком долго.
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"Рынок (криптовалюты) искал причину для спада, и твит Илона Маска о том, что Tesla больше не собирается принимать биткойны, а затем новости из Китая, запрещающие финансовым учреждениям принимать криптовалюту в качестве оплаты, являются основными катализаторами, обеспечивающими падение", - сказал он.
По словам эксперта, несмотря на колебания стоимости биткоина, курс криптовалюты все еще может достичь 100 тысяч долларов.
"Максимальную стоимость биткоина в 64 тысячи долларов США мы наблюдали в середине апреля. Я думаю, что биткоин все еще может достигнуть цены в 100 тысяч долларов. А эти колебания являются нормальной и неотъемлемой частью работы криптовалютных рынков", - сказал Онг. Он добавил, что таким криптовалютам, как биткоин или Ethereum, все еще "можно доверять".
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