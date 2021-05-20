https://ria.ru/20210520/kriptobirzhi-1733059164.html

Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж

Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж - РИА Новости, 20.05.2021

Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж

Чрезмерное использование заемов при операциях с криптовалютами стало основной причиной недавних сбоев в работе крупнейших мировых криптовалютных бирж, заявил... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T02:39

2021-05-20T02:39

2021-05-20T02:39

сша

экономика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Чрезмерное использование заемов при операциях с криптовалютами стало основной причиной недавних сбоев в работе крупнейших мировых криптовалютных бирж, заявил РИА Новости генеральный директор агрегатора криптовалютных данных CoinGecko Бобби Онг.Ранее криптобиржи Binance, Coinbase, столкнулись с перебоями в работе на фоне обвала криптовалют. В частности, биткоин упал примерно на 30% и впервые с 25 января достиг 30 тысяч долларов. Отключение сайта криптовалютных бирж было вызвано массовыми распродажами криптовалют.По словам Онга, в последние недели стоимость криптовалют росла "слишком быстро и сильно". Он отметил, что такая ситуация не могла продолжаться слишком долго.По словам эксперта, несмотря на колебания стоимости биткоина, курс криптовалюты все еще может достичь 100 тысяч долларов."Максимальную стоимость биткоина в 64 тысячи долларов США мы наблюдали в середине апреля. Я думаю, что биткоин все еще может достигнуть цены в 100 тысяч долларов. А эти колебания являются нормальной и неотъемлемой частью работы криптовалютных рынков", - сказал Онг. Он добавил, что таким криптовалютам, как биткоин или Ethereum, все еще "можно доверять".

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/kitay-1732897324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, экономика