https://ria.ru/20210520/kredit-1733062533.html

Банки не спешат выдавать клиентам кредиты до зарплаты

Банки не спешат выдавать клиентам кредиты до зарплаты - РИА Новости, 20.05.2021

Банки не спешат выдавать клиентам кредиты до зарплаты

Российские банки пока что не спешат выдавать клиентам кредиты до зарплаты, для таких целей рекомендуют использовать кредитную карту с беспроцентным периодом... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T06:48

2021-05-20T06:48

2021-05-20T06:48

россия

майкл тач

экономика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские банки пока что не спешат выдавать клиентам кредиты до зарплаты, для таких целей рекомендуют использовать кредитную карту с беспроцентным периодом кредитования, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.В среду Сбербанк запустил сервис для выдачи займов до зарплаты в размере до 30 тысяч рублей на срок максимум один месяц со ставкой в диапазоне 12,9-19,9% годовых.Пока что не планируют вводить подобные кредиты и в банке "Ак Барс", крымском РНКБ и банке "Санкт-Петербург", клиенты которого могут подключить кредитный лимит к зарплатой карте, а минимальный срок кредита составляет 13 месяцев.Альтернативу дорогим микрозаймам предлагают россиянам в "Почта банке": до зарплаты или пенсии можно беспроцентно занять до 10 тысяч рублей. В Промсвязьбанке клиенты могут оформить экспресс-кредит до 100 тысяч рублей на срок до 1 года.Клиенты Альфа-банка, которые получают зарплату на карту банка, могут получить заработанные средства раньше положенного срока, однако после бесплатного периода придется заплатить комиссию. "Это эмпатический подход к потребности клиента: человеку всегда приятнее тратить свое", - пояснил руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления банка Майкл Тач.

https://ria.ru/20210519/putin-1732950286.html

https://ria.ru/20210518/banki-1732820279.html

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россия, майкл тач, экономика