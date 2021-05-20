https://ria.ru/20210520/krasivaya-1733105324.html

В Липецкой области приступили к расчистке реки Красивая Меча

В Липецкой области приступили к расчистке реки Красивая Меча - РИА Новости, 20.05.2021

В Липецкой области приступили к расчистке реки Красивая Меча

Экологи Липецкой области приступили к расчистке четырехкилометрового участка реки Красивая Меча в районе села Троекурово Лебедянского района, сообщил глава... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:35

2021-05-20T12:35

2021-05-20T12:35

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Экологи Липецкой области приступили к расчистке четырехкилометрового участка реки Красивая Меча в районе села Троекурово Лебедянского района, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Стоимость работ составит 36 миллионов рублей, их будут проводить на протяжении пяти лет. По словам губернатора, планируется удалить почти 100 тысяч кубометров донных отложений, что значительно улучшит гидрологическое состояние реки. Расчистка также позволит увеличить пропускную способность Красивой Мечи. Село Троекурово, расположенное на берегу реки, – активно развивающийся населенный пункт, в котором живут около 2 тысяч человек. Губернатор отметил, что расчистка участка Красивой Мечи ведется в рамках национального проекта "Экология". До 2024 года в рамках нацпроекта при условии выделения федерального финансирования также планируются расчистить реки Быстрая Сосна и Дон.

https://ria.ru/20210518/festival-1732827710.html

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игорь артамонов