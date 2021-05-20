https://ria.ru/20210520/kosovorotka-1733200115.html

Захарова высмеяла фото Зеленского в косоворотке

Захарова высмеяла фото Зеленского в косоворотке - РИА Новости, 20.05.2021

Захарова высмеяла фото Зеленского в косоворотке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала крой рубахи в национальном стиле, которую президент Украины Владимир Зеленский надел на День... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T19:59

2021-05-20T19:59

2021-05-20T22:27

россия

мария захарова

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала крой рубахи в национальном стиле, которую президент Украины Владимир Зеленский надел на День вышиванки, и разъяснила, почему разрез на этой одежде располагался не посередине груди.Зеленский в День вышиванки, который отмечается на Украине 20 мая, опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото, на котором они вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлены в национальной одежде. Однако пользователи сети обратили внимание на схожесть костюма Зеленского с русской косовороткой. Со своей стороны, создавший рубаху для президента дизайнер Артем Климчук говорил, что брал за образец региональный костюм, характерный для Екатеринославщины - современной Днепропетровской области, малой родины главы государства.Ранее историк моды София Азархи сказала РИА Новости, что узор на рубахе президента Украины не является в чистом виде ни украинским, ни русским. Эксперт отметила, что это современная вышивка "с намеком на народную", и охарактеризовала ее как "сувенирную продукцию народных промыслов". При этом Азархи обратила внимание на наряд супруги Зеленского, отметив, что современная кофточка с вырезом каре не соответствует традициям украинского народного костюма.

https://ria.ru/20210520/ukraina-1733168011.html

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россия, мария захарова, владимир зеленский, украина, в мире