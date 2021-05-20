https://ria.ru/20210520/kosmos-1733098241.html

Первый в году выход российских космонавтов с борта МКС продлится 6,5 часа

Первый в году выход российских космонавтов с борта МКС продлится 6,5 часа - РИА Новости, 20.05.2021

Первый в году выход российских космонавтов с борта МКС продлится 6,5 часа

Первый в этом году выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) продлится шесть с половиной часов, сообщило... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:58

2021-05-20T11:58

2021-05-20T12:08

наука

акихико хосиде

тома песке

протон-м

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

байконур (город)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый в этом году выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) продлится шесть с половиной часов, сообщило НАСА.В апреле представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что выход космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва намечается на 2 июня.Согласно информации на сайте НАСА, выход начнется в 8.20 мск и продлится 6,5 часа.Ранее сообщалось, что Новицкому и Дуброву предстоит подготовить модуль "Пирс" к отстыковке от станции перед приходом нового модуля "Наука": отключить антенну системы сближения "Курс", отвести грузовую стрелу и снять стыковочную мишень. Также космонавты должны заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря", что не удалось сделать во время прошлого выхода в ноябре 2020 года.Это будет первый из трех выходов российских космонавтов, запланированных на текущую экспедицию на МКС. Остальные два выхода намечаются в начале сентября и будут посвящены прокладке электрических и информационных кабелей между модулями "Звезда" и "Наука".В 2021 году уже выполнены пять выходов в открытый космос с борта МКС по американской программе. Очередные два выхода по американской программе намечаются на 16 и 20 июня с участием француза Тома Песке и американца Шейна Кимброу.Запуск модуля "Наука" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур намечается на 15 июля, его стыковка с МКС - на 23 июля.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210517/mks-1732620603.html

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акихико хосиде, тома песке, протон-м, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, байконур (город)