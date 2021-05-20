Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210520/kosmos-1733098241.html
Первый в году выход российских космонавтов с борта МКС продлится 6,5 часа
Первый в году выход российских космонавтов с борта МКС продлится 6,5 часа - РИА Новости, 20.05.2021
Первый в году выход российских космонавтов с борта МКС продлится 6,5 часа
Первый в этом году выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) продлится шесть с половиной часов, сообщило... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:58
2021-05-20T12:08
наука
акихико хосиде
тома песке
протон-м
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
байконур (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый в этом году выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) продлится шесть с половиной часов, сообщило НАСА.В апреле представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что выход космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва намечается на 2 июня.Согласно информации на сайте НАСА, выход начнется в 8.20 мск и продлится 6,5 часа.Ранее сообщалось, что Новицкому и Дуброву предстоит подготовить модуль "Пирс" к отстыковке от станции перед приходом нового модуля "Наука": отключить антенну системы сближения "Курс", отвести грузовую стрелу и снять стыковочную мишень. Также космонавты должны заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря", что не удалось сделать во время прошлого выхода в ноябре 2020 года.Это будет первый из трех выходов российских космонавтов, запланированных на текущую экспедицию на МКС. Остальные два выхода намечаются в начале сентября и будут посвящены прокладке электрических и информационных кабелей между модулями "Звезда" и "Наука".В 2021 году уже выполнены пять выходов в открытый космос с борта МКС по американской программе. Очередные два выхода по американской программе намечаются на 16 и 20 июня с участием француза Тома Песке и американца Шейна Кимброу.Запуск модуля "Наука" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур намечается на 15 июля, его стыковка с МКС - на 23 июля.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210517/mks-1732620603.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
акихико хосиде, тома песке, протон-м, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, байконур (город)

Первый в году выход российских космонавтов с борта МКС продлится 6,5 часа

11:58 20.05.2021 (обновлено: 12:08 20.05.2021)
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© NASA / Roscosmos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый в этом году выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) продлится шесть с половиной часов, сообщило НАСА.
В апреле представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что выход космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва намечается на 2 июня.
Согласно информации на сайте НАСА, выход начнется в 8.20 мск и продлится 6,5 часа.
Ранее сообщалось, что Новицкому и Дуброву предстоит подготовить модуль "Пирс" к отстыковке от станции перед приходом нового модуля "Наука": отключить антенну системы сближения "Курс", отвести грузовую стрелу и снять стыковочную мишень. Также космонавты должны заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря", что не удалось сделать во время прошлого выхода в ноябре 2020 года.
Это будет первый из трех выходов российских космонавтов, запланированных на текущую экспедицию на МКС. Остальные два выхода намечаются в начале сентября и будут посвящены прокладке электрических и информационных кабелей между модулями "Звезда" и "Наука".
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 13:18
Российскому космонавту на МКС отправят березовый сок и тельняшку
В 2021 году уже выполнены пять выходов в открытый космос с борта МКС по американской программе. Очередные два выхода по американской программе намечаются на 16 и 20 июня с участием француза Тома Песке и американца Шейна Кимброу.
Запуск модуля "Наука" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур намечается на 15 июля, его стыковка с МКС - на 23 июля.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
 
НаукаАкихико ХосидеТома ПескеПротон-МОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАБайконур (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
23:47Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Лента новостейМолния