Первый в году выход российских космонавтов с борта МКС продлится 6,5 часа
11:58 20.05.2021 (обновлено: 12:08 20.05.2021)
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый в этом году выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) продлится шесть с половиной часов, сообщило НАСА.
В апреле представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что выход космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва намечается на 2 июня.
Согласно информации на сайте НАСА, выход начнется в 8.20 мск и продлится 6,5 часа.
Ранее сообщалось, что Новицкому и Дуброву предстоит подготовить модуль "Пирс" к отстыковке от станции перед приходом нового модуля "Наука": отключить антенну системы сближения "Курс", отвести грузовую стрелу и снять стыковочную мишень. Также космонавты должны заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря", что не удалось сделать во время прошлого выхода в ноябре 2020 года.
Это будет первый из трех выходов российских космонавтов, запланированных на текущую экспедицию на МКС. Остальные два выхода намечаются в начале сентября и будут посвящены прокладке электрических и информационных кабелей между модулями "Звезда" и "Наука".
В 2021 году уже выполнены пять выходов в открытый космос с борта МКС по американской программе. Очередные два выхода по американской программе намечаются на 16 и 20 июня с участием француза Тома Песке и американца Шейна Кимброу.
Запуск модуля "Наука" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур намечается на 15 июля, его стыковка с МКС - на 23 июля.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.