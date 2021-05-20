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В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 20.05.2021
В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
Более 550 случаев британского варианта COVID-19 выявлено в России, десятки - южноафриканского и больше 10 - индийского, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T23:57
2021-05-20T23:57
2021-05-20T23:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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россия
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 550 случаев британского варианта COVID-19 выявлено в России, десятки - южноафриканского и больше 10 - индийского, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Больше 550 (в России) тех, кто с британским штаммом, десятками уже измеряется южноафриканский... больше десяти будет уже индийских штаммов (случаев заражения индийским штаммом - ред.)",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".При этом глава Роспотребнадзора отметила, что рост заражения новыми штаммами - уже "обычная история".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)