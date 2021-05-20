Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733217990.html
В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 20.05.2021
В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
Более 550 случаев британского варианта COVID-19 выявлено в России, десятки - южноафриканского и больше 10 - индийского, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T23:57
2021-05-20T23:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070541_0:0:2871:1616_1920x0_80_0_0_fa70a820b39841647635970fe61b5313.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 550 случаев британского варианта COVID-19 выявлено в России, десятки - южноафриканского и больше 10 - индийского, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Больше 550 (в России) тех, кто с британским штаммом, десятками уже измеряется южноафриканский... больше десяти будет уже индийских штаммов (случаев заражения индийским штаммом - ред.)",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".При этом глава Роспотребнадзора отметила, что рост заражения новыми штаммами - уже "обычная история".
https://ria.ru/20210520/epidemiya-1733062337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070541_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_98a0909641104628655a5a6b2661968c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса

23:57 20.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 550 случаев британского варианта COVID-19 выявлено в России, десятки - южноафриканского и больше 10 - индийского, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Больше 550 (в России) тех, кто с британским штаммом, десятками уже измеряется южноафриканский... больше десяти будет уже индийских штаммов (случаев заражения индийским штаммом - ред.)",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
При этом глава Роспотребнадзора отметила, что рост заражения новыми штаммами - уже "обычная история".
Подготовка тела погибшего к кремации жертв пандемии в Дели - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
06:45
Два индийских штата объявили эпидемию "черной плесени" из-за коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
23:47Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Лента новостейМолния